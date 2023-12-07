Средняя цена квадратного метра в ноябре выросла до 284 тысяч — плюс 45% по сравнению с ценой год назад. Для сравнения, в других округах Москвы рост 5-15 процентов.

Эксперты считают, что «лидерство» Зеленограда вызвано перекосом предложения на рынке — бюджетные квартиры почти целиком раскупили, остались только относительно дорогие, поэтому подросла средняя цена. И действительно, число лотов в зеленоградских новостройках за год снизилось сразу на 62%.

В единственном активно строящемся сейчас ЖК «Зеленый парк» в продаже сейчас всего 67 квартир по следующим ценам

студии от 6,5 до 7,5 млн рублей

однокомнатные от 9 до 12 млн

двухкомнатных от 13 до 17,5

трехкомнатных от 19 до 24

Кроме него скоро, вероятно, начнутся продажи в ЖК «Зеленоградская Ривьера» во 2-м микрорайоне, но квартир там будет относительно немного.