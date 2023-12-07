Первые четыре дома в ЖК «Зеленый парк» ввели в эксплуатацию. Но ещё нужно завершить отделку и благоустройство
Средняя цена квадратного метра в ноябре выросла до 284 тысяч — плюс 45% по сравнению с ценой год назад. Для сравнения, в других округах Москвы рост 5-15 процентов.
Эксперты считают, что «лидерство» Зеленограда вызвано перекосом предложения на рынке — бюджетные квартиры почти целиком раскупили, остались только относительно дорогие, поэтому подросла средняя цена. И действительно, число лотов в зеленоградских новостройках за год снизилось сразу на 62%.
В единственном активно строящемся сейчас ЖК «Зеленый парк» в продаже сейчас всего 67 квартир по следующим ценам
- студии от 6,5 до 7,5 млн рублей
- однокомнатные от 9 до 12 млн
- двухкомнатных от 13 до 17,5
- трехкомнатных от 19 до 24
Кроме него скоро, вероятно, начнутся продажи в ЖК «Зеленоградская Ривьера» во 2-м микрорайоне, но квартир там будет относительно немного.
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