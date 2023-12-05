Первые четыре дома в ЖК «Зеленый парк» ввели в эксплуатацию. Но ещё нужно завершить отделку и благоустройство 05.12.2023 ZELENOGRAD.RU

Четыре жилых корпуса ЖК «Зеленый парк» в промзоне ЦИЭ достроены и сданы, но ещё не завершена отделка квартир. Тем не менее, заселение может начаться зимой. Следующие четыре дома обещают ввести в эксплуатацию до весны.

Квартиры в жилом комплексе продают с отделкой, её предстоит доделать, сказал в интервью радио «Зеленоград сегодня» замглавы управы района Крюково Максим Антонов. Он отметил, что застройщик уже информирует о вводе в эксплуатацию корпусов собственников, а значит, дома в высокой стадии готовности. Также сдана в эксплуатацию дорога между первыми и вторыми очередями жилых домов.

Инвестор строительства — компания ПИК — официально на своём сайте обозначает срок заселения домов первой и второй очереди в июле 2024 года. Но есть вероятность, что в первые четыре дома жильцы въедут раньше. Покупатели квартир в «Зеленом парке», обмениваются в чате ЖК мнениями и впечатлениями: внутри домов ещё достаточно много недоделок, дороги ещё не готовы. «Был сегодня на объекте — пока не приведут в порядок подъезды к корпусам, вокруг корпусов и дороги, и внутри чтоб всё работало, я думаю, никто выдавать ключи не будет. Судя по тому, что увидел — точно не раньше января-февраля», пишет один из будущих новоселов.

Новый микрорайон расположен вдоль Георгиевского проспекта, в бывшей промзоне ЦИЭ, напротив 20-го микрорайона. В ЖК также строятся детский сад и школа, их обещают сдать в середине и конце 2025 года соответственно.

Часть территории нового микрорайона отдали под строительство промышленного парка. Об этом сообщалось почти год назад, а теперь речь идёт о логистическом комплексе, который уже начали строить. Это большое складское здание с административной частью. Завершить его строительство планируют к концу следующего года. Туда, вероятно, переедут существующие в промзоне предприятия, а на их месте будут строить «социальные объекты», сообщили в префектуре. Некоторых покупателей квартир ЖК пугает внезапное соседство с будущим логистическим центром: они опасаются проезда грузовиков по внутренним дорогам микрорайона, их скопления при подъезде к складу и потенциальных работников — трудовых мигрантов.

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Метки:
жилищное строительство, жк зеленый парк (микрорайон циэ)
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