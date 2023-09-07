До конца года развернется строительство жилого комплекса на улице Летчика Полагушина между поликлиникой и паркингом. Одновременно откроются продажи квартир. Здесь возведут четыре 14-этажных дома и один 15-этажный. Новый ЖК назвали «Зеленоградская Ривьера».
Участок площадью 1,7 гектара под застройку граничит со взрослой поликлиникой, корпусом 234, детским садом, паркингом и лесом. Общая площадь будущей застройки — 33,1 тысячи квадратных метров (900 из них приходится на детский сад), максимальная плотность застройки — 19,3 тысячи кв.м на гектар. В проекте планировки, который обсуждался два года назад, на этом участке планировалось построить два жилых дома, в одном предусмотрено помещение для детского сада. Строительные параметры не изменились, сообщил «Зеленоград.ру» представитель инвестора застройки, ООО «СЗ ПартнерИнвест» , — но проект сделан новый, и домов будет четыре. В одном из них расположится встроенно-пристроенный детский сад.
Это будет жилой комплекс класса «Комфорт плюс», достойный бизнес-класса, отметил собеседник. ЖК построят по принципу «дворы без машин» — парковок у подъездов и во дворах не будет. Под всей площадью застройки устроят большой подземный паркинг. Территория ЖК будет огорожена. В подъездах запроектированы дизайнерские входные группы. Для продаж квартир в новом ЖК откроют отдельный сайт, также информация появится на сайте инвестора.
Для обсуждения нового ЖК мы создали группу в телеграме — присоединяйтесь t.me/zel_riviera.
Договор аренды участка во 2-м микрорайоне для строительства жилья город заключил с инвестором после торгов. «Специализированный застройщик «ПартнерИнвест», входящий в группу компаний «СтройИнновация», поднял стартовую цену — годовую арендную плату за участок — в 12 раз, с 42,4 до 505 миллионов рублей. «Участок в Зеленограде привлёк нас удачным расположением и хорошим инвестиционным потенциалом, — говорил генеральный директор компании Александр Якубович. — Реализовать проект мы планируем в короткие сроки и в соответствии со всеми высокими стандартами нашей компании».
Ранее в префектуре сообщили, что расширять прилегающие дороги — улицу Полагушина, Березовую аллею, проезд 4914 (дорога внутри 2-го микрорайона) — в связи с будущей застройкой не планируется. И заверили, что участок под строительство не затрагивает границ лесопарковой зоны. Хотя деревья для стройки всё равно придётся вырубать.
Не все местные жители поддерживают будущее строительство. Около 40% участников общественных обсуждений высказались против него. Их основные аргументы: появление новых машин (вместе с новыми жителями) усугубит и без того сложную дорожную ситуацию на улицах Берёзовая аллея и Лётчика Полагушина. И просто не надо застраивать этот тихий зелёный участок — лучше сделать парк или вообще не трогать поляну. Голоса «против» не учли с одинаковым формальным резюме «не рекомендовано к учету».