Участок площадью 1,7 гектара под застройку граничит со взрослой поликлиникой, корпусом 234, детским садом, паркингом и лесом. Общая площадь будущей застройки — 33,1 тысячи квадратных метров (900 из них приходится на детский сад), максимальная плотность застройки — 19,3 тысячи кв.м на гектар. В проекте планировки, который обсуждался два года назад, на этом участке планировалось построить два жилых дома, в одном предусмотрено помещение для детского сада. Строительные параметры не изменились, сообщил «Зеленоград.ру» представитель инвестора застройки, ООО «СЗ ПартнерИнвест» , — но проект сделан новый, и домов будет четыре. В одном из них расположится встроенно-пристроенный детский сад.

Это будет жилой комплекс класса «Комфорт плюс», достойный бизнес-класса, отметил собеседник. ЖК построят по принципу «дворы без машин» — парковок у подъездов и во дворах не будет. Под всей площадью застройки устроят большой подземный паркинг. Территория ЖК будет огорожена. В подъездах запроектированы дизайнерские входные группы. Для продаж квартир в новом ЖК откроют отдельный сайт, также информация появится на сайте инвестора.

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