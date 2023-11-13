Жители четырех корпусов возле станции Крюково хотят закрыть свои дворы от приезжих машин 13.11.2023 ZELENOGRAD.RU

Большой корпус 1824 стоит напротив железной дороги вдоль Новокрюковской улицы, а за ним ещё три башни 1821-1823. Их дворы и раньше использовали под парковку те, кто приезжал на станцию и пересаживался на электричку, а с развитием МЦД ситуация с парковкой ухудшилась.

И будет ещё хуже, уверены местные жители: скоро рядом с ними откроют детскую поликлинику без парковки, а в перспективе прямо напротив их дома будет остановка поездов высокоскоростной магистрали до Питера, пассажиры которых могут оставлять машины уже не с утра до вечера, а на несколько дней.

Для начала установки шлагбаумов собственники этих домов должны провести общее собрание. В четырех домах 999 жилых помещений, за шлагбаумы должны проголосовать не меньше 2/3 собственников. Управа района обязана оказать содействие в проведении собрания.

Жители понимают, что шлагбаумы не прибавят парковочных мест во дворах, но хотя бы закроют их от чужих машин и увеличат шанс припарковаться именно для местных жителей. А для скорой, пожарных и прочих служб доступ во двор будет обеспечен. Кстати, приезжие пользуются не только парковочными местами, но иногда и их мусорными контейнерами, привозя с собой мешки с мусором.

Для координации установки шлагбаумов, жители создали чат — в него приглашают только тех, кто поддерживает эту идею.

В деле перекрытия въезда в свой двор для других машин многие опускают руки ещё не начав ничего делать, следует из результатов опроса, который проводил «Зеленоград.ру» — 26% ответивших не знают с чего начать, 22% уверены, что не получится провести собрание собственников, а 13% заранее уверены, что соседи не согласятся.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 18
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