Новая поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену, к ней планируется прикрепить не менее 14 тысяч детей и подростков. Её строят в новом городе возле крюковской школы (№1912) и корпуса 1801. Стройплощадка уже огорожена, там вырубают деревья. В здании разместят детский травмпункт и все традиционные отделения и кабинеты.

По проекту, построят 4-этажное здание. На первом этаже, в частности, расположатся травмпункт, помещение приема анализов и буфет. На остальных этажах разместят кабинеты педиатров, прививок, врачей-специалистов — хирурга, офтальмолога, ортопеда, невролога, ЛОРа, — функциональной и лучевой диагностики. А также отделение реабилитации с леченой физкультурой, массажем, физиотерапией. В документации проекта упоминается и детский бассейн, но будет ли он, и каковы его параметры, неизвестно.

Поликлинику обустроят по современным стандартам: удобные диваны, кулеры с водой, информационные мониторы, телевизоры, зарядки для гаджетов. Для детей сделают игровые зоны.

Навигацию рекомендовано оформить с изображением «чудиков». Это забавные персонажи для общего настроя и ориентации в пространстве — за каждым «чудиком» закреплена своя зона или функция. Например, желтый персонаж — зона прививок и анализов, голубой — врачи-специалисты. Фигурки могут разместить возле кабинетов, на этажах, возле гардероба — практически по всей поликлинике, они будут визуально напоминать о правилах поведения и сообщать разную полезную информацию.