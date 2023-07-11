Новая поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену, к ней планируется прикрепить не менее 14 тысяч детей и подростков. Её строят в новом городе возле крюковской школы (№1912) и корпуса 1801. Стройплощадка уже огорожена, там вырубают деревья. В здании разместят детский травмпункт и все традиционные отделения и кабинеты.
По проекту, построят 4-этажное здание. На первом этаже, в частности, расположатся травмпункт, помещение приема анализов и буфет. На остальных этажах разместят кабинеты педиатров, прививок, врачей-специалистов — хирурга, офтальмолога, ортопеда, невролога, ЛОРа, — функциональной и лучевой диагностики. А также отделение реабилитации с леченой физкультурой, массажем, физиотерапией. В документации проекта упоминается и детский бассейн, но будет ли он, и каковы его параметры, неизвестно.
Поликлинику обустроят по современным стандартам: удобные диваны, кулеры с водой, информационные мониторы, телевизоры, зарядки для гаджетов. Для детей сделают игровые зоны.
Навигацию рекомендовано оформить с изображением «чудиков». Это забавные персонажи для общего настроя и ориентации в пространстве — за каждым «чудиком» закреплена своя зона или функция. Например, желтый персонаж — зона прививок и анализов, голубой — врачи-специалисты. Фигурки могут разместить возле кабинетов, на этажах, возле гардероба — практически по всей поликлинике, они будут визуально напоминать о правилах поведения и сообщать разную полезную информацию.
Поликлиника будет работать, как и остальные детские: понедельник — пятница с 8:00 до 20:00, суббота с 9:00 до 15:00, в воскресенье и праздничные дни вызов врача на дом с 9:00 до 14:30. Травмпункт не круглосуточный — он будет работать с 8:00 до 22:00, как и детский травмпункт в 15-м микрорайоне, который находится в десяти минутах от новой поликлиники.
Планируемая дата окончания строительства (ввода в эксплуатацию) — 30 ноября 2024 года. Заказчик работ — АНО «Развитие социальной инфраструктуры» (РСИ), созданное департаментом строительства для возведения социальных объектов — школ, детских садов, поликлиник. Организация, в частности, была заказчиком строительства нового корпуса школы №1557 в 3-м микрорайоне. Контракт на проектирование и строительство поликлиники в Крюково стоимостью почти 900 миллионов рублей заключен с ООО «Реформ-Инжиниринг», учрежденным российской и турецкой компаниями. В Москве организация строит школу, детский сад и еще две поликлиники.
Сейчас территория стройки — между школой, проездом 898 (местный проезд в 18-м микрорайоне) и Панфиловским проспектом — огорожена, ведутся подготовительные работы.