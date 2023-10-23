Парковки бесплатные для пассажиров МЦД. Чтобы парковка была бесплатной, с 5:30 текущих суток до 2:00 следующих суток вы должны совершить не менее двух поездок по карте «Тройка» на МЦД/метро/МЦК. Причем первая поездка должна быть от Крюково, а последняя — от какой-нибудь другой станции, и от момента завершения последней поездки до выезда с парковки должно пройти меньше 90 минут.

Короче говоря, парковка бесплатная при поездке на МЦД туда и обратно. Иначе — 40 рублей в час.

Суммарная емкость двух парковок — 200 машиномест. Для сравнения: на парковке возле «Иридиума» 250 мест.

Пока эти парковки не начали работать (в приложении обозначаются «временно перекрытыми»), когда их откроют, неизвестно.

О новых перехватывающих парковках со стороны нового города пока информации нет.