Еще в апреле коммунальщики сообщили, рассмотрев предложения префектуры, что на этот год в лесопарках Зеленограда (относящихся сейчас к особо охраняемой природной территории ООПТ «Комплексный заказник Зеленоградский») планируется установить 176 новых фонарей:

На пешеходных дорожках от 9 микрорайона до МИЭТа — 135 опор (префектура предлагала 100)

На большой детской площадке у корпуса 914 — 12 опор (предлагалось 14)

На маленькой детской площадке у корпуса 914 — 5 опор (предлагалось 3)

На детской площадке в лесу неподалеку от корпуса 815 — 4 опоры (предложенные префектурой еще 35 фонарей на лесных дорожках от корпуса 801 до корпусов 855 и 856, видимо, не утвердили)

На лесной дорожке от Московского проспекта (5ТЦ, магазин «Азбука вкуса») до аллеи Лесные пруды — 20 опор (префектура предлагала 8)

«Итоговые объемы работы, которые возможно выполнить в 2023 году, будут определены по итогам обследования данных объектов» , — сообщили весной в департаменте ЖКХ, отвечая на запрос «Зеленоград.ру», и добавили, что ориентировочный срок выполнения работ по устройству наружного освещения — четвертый квартал 2023 года.

Однако прошло лето, наступила осень и ранние сумерки, а фонари в намеченных местах так и не появились.

Оказалось, что проектно-изыскательские работы застряли на этапе согласования с природоохранным ведомством: там выдали замечания, связанные с ограничениями для ООПТ, а повторное рассмотрение проектной документации не выполнено из-за реорганизации департамента природопользования — напомним, что в сентябре у департамента забрали полномочия по работе с ООПТ. В частности, использование и содержание зеленоградских ООПТ передали префектуре Зеленограда.

«Ввиду невозможности получения всех необходимых согласований до наступления неблагоприятных погодных условий ориентировочный срок выполнения работ по устройству наружного освещения — второй квартал 2024 года» , — констатировал департаменте ЖКХ в ответе на новый запрос редакции.

Ряд предложенных префектурой мест установки фонарей в лесопарках в планы на 2023 год и вовсе не попали: на лесных дорожках между 1 и 5 микрорайонами, в лесопарках 3-го, 4-го, 5-го, 6-го и 11-го микрорайонов, Северной промзоны. Когда появятся фонари там, пока неизвестно.