Мэр Собянин забрал полномочия по работе с особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) у московского департамента природопользования и охраны окружающей среды и передал их другим ведомствам. В частности, использование и содержание зеленоградских ООПТ передали префектуре. Цель — повысить качество, эффективность использования и содержания ООПТ, улучшить их состояние.
В Зеленограде теперь две ООПТ: комплексный заказник «Зеленоградский» (все лесопарки старого города, образован в 2020 году) и природный заказник «Долина реки Горетовки» (в новом городе, вдоль рек Каменка и Горетовка, образован в марте нынешнего года).
Согласно постановлению мэрии, зеленоградская префектура получила полномочия по использованию и содержанию этих ООПТ, включая размещение некапитальных объектов и нестационарных торговых объектов, а также полномочия на выдачу разрешений на въезд в ООПТ. При этом отвечать за высадку зеленых насаждений в ООПТ будет другое ведомство — департамент капремонта.
Теперь уход, содержание и охрана зеленоградской природы вернутся на уровень округа, и какие-то из местных проблем будет проще решать с учётом потребностей горожан. Например, быстрей убирать мусор и менять детские площадки, обустраивать дорожки или освещение в лесопарках, сообразуясь с требованиями ООПТ.
Сейчас практически любая просьба зеленоградцев проложить дорожку вместо растоптанной грязной тропы в лесопарке, которой пользуется масса людей, наталкивается на отказ из Москвы: асфальтировать тропинки не положено. Альтернативы и компромиссы рождаются медленно и в муках. Если рассматривать каждую ситуацию будут «на земле», в Зеленограде — как когда-то в зеленоградском леспаркхозе — может быть, контакт с жителями станет тесней, а решения — быстрее и эффективнее.
А вот станет ли лучше деревьям, сказать сложно. С одной стороны, деревья и кусты в некоторых зеленоградских парках, которые обслуживал департамент природопользования, находятся в плохом состоянии. Но и другие городские ведомства также неоднократно замечены в пренебрежительной и непрофессиональной работе по озеленению.
Ещё одно изменение — государственное бюджетное учреждение «Мосприрода» теперь переподчинено департаменту культуры. В 2014 году «Мосприроду» создали как раз для управления (охраны, содержания и использования) московскими ООПТ и «объектами природных и озелененных территорий» без статуса ООПТ. Впрочем, деятельность этого учреждения была сосредоточена в основном на экологическом образовании и досуге на природе для москвичей. При этом полномочия по управлению эколого-просветительскими центрами сохранили за департаментом природопользования.
По документу, не все московские ООПТ переходят под ответственность местных префектур, как в Зеленограде. Более десятка ООПТ, примыкающих к паркам культуры и отдыха или музейным комплексам, переданы в ведение департамента культуры — например, ООПТ «Природно-исторический парк «Кусково», примыкающий к усадьбе «Кусково», или ООПТ «Природно-исторический парк «Останкино». А две ООПТ — «Битцевский лес» и часть парка «Москворецкий» в Мневниковской пойме — передали департаменту ЖКХ.
А там глядишь и начнут застраивать лесные островки, ведь деп.природопользования уже не будет стоять на пути и решение о застройке можно будет принимать одним росчерком пера. Для начала не обязательно МКД, а всего лишь очень нужные для чего-нибудь небольшие здания (для досуга например).