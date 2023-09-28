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Особо охраняемые природные территории Зеленограда передали префектуре. Это может сделать лесопарки более удобными для людей 28.09.2023 ZELENOGRAD.RU

Мэр Собянин забрал полномочия по работе с особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) у московского департамента природопользования и охраны окружающей среды и передал их другим ведомствам. В частности, использование и содержание зеленоградских ООПТ передали префектуре. Цель — повысить качество, эффективность использования и содержания ООПТ, улучшить их состояние.

В Зеленограде теперь две ООПТ: комплексный заказник «Зеленоградский» (все лесопарки старого города, образован в 2020 году) и природный заказник «Долина реки Горетовки» (в новом городе, вдоль рек Каменка и Горетовка, образован в марте нынешнего года).

Согласно постановлению мэрии, зеленоградская префектура получила полномочия по использованию и содержанию этих ООПТ, включая размещение некапитальных объектов и нестационарных торговых объектов, а также полномочия на выдачу разрешений на въезд в ООПТ. При этом отвечать за высадку зеленых насаждений в ООПТ будет другое ведомство — департамент капремонта.

Возможно, это хорошая новость

Теперь уход, содержание и охрана зеленоградской природы вернутся на уровень округа, и какие-то из местных проблем будет проще решать с учётом потребностей горожан. Например, быстрей убирать мусор и менять детские площадки, обустраивать дорожки или освещение в лесопарках, сообразуясь с требованиями ООПТ.

Сейчас практически любая просьба зеленоградцев проложить дорожку вместо растоптанной грязной тропы в лесопарке, которой пользуется масса людей, наталкивается на отказ из Москвы: асфальтировать тропинки не положено. Альтернативы и компромиссы рождаются медленно и в муках. Если рассматривать каждую ситуацию будут «на земле», в Зеленограде — как когда-то в зеленоградском леспаркхозе — может быть, контакт с жителями станет тесней, а решения — быстрее и эффективнее.

А вот станет ли лучше деревьям, сказать сложно. С одной стороны, деревья и кусты в некоторых зеленоградских парках, которые обслуживал департамент природопользования, находятся в плохом состоянии. Но и другие городские ведомства также неоднократно замечены в пренебрежительной и непрофессиональной работе по озеленению.

«Мосприроду» отдали департаменту культуры

Ещё одно изменение — государственное бюджетное учреждение «Мосприрода» теперь переподчинено департаменту культуры. В 2014 году «Мосприроду» создали как раз для управления (охраны, содержания и использования) московскими ООПТ и «объектами природных и озелененных территорий» без статуса ООПТ. Впрочем, деятельность этого учреждения была сосредоточена в основном на экологическом образовании и досуге на природе для москвичей. При этом полномочия по управлению эколого-просветительскими центрами сохранили за департаментом природопользования.

По документу, не все московские ООПТ переходят под ответственность местных префектур, как в Зеленограде. Более десятка ООПТ, примыкающих к паркам культуры и отдыха или музейным комплексам, переданы в ведение департамента культуры — например, ООПТ «Природно-исторический парк «Кусково», примыкающий к усадьбе «Кусково», или ООПТ «Природно-исторический парк «Останкино». А две ООПТ — «Битцевский лес» и часть парка «Москворецкий» в Мневниковской пойме — передали департаменту ЖКХ.

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Метки:
лес, особо охраняемые природные территории (оопт)
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Обсуждение
Kill Digit
7 часов назад
"Возможно, это хорошая новость" это может быть плохой новостью, т.к. пока за это отвечал депортамент природопользования, он часто настаивал на нетронутости ланшафта, а лишь небольшое количество дорожек и, если повезёт, согласовывал освещение. А вот власти Москвы лесные массивы перемалывают полностью превращая их в парки, с заменой дикорастущих траф на рулонную трову, а так же начинают косить всё что не попади без устали и убирать листья.

А там глядишь и начнут застраивать лесные островки, ведь деп.природопользования уже не будет стоять на пути и решение о застройке можно будет принимать одним росчерком пера. Для начала не обязательно МКД, а всего лишь очень нужные для чего-нибудь небольшие здания (для досуга например).
Александр Эрлих
7 часов назад
начинают косить всё что не попади
контроль нужен за всеми. Но и департамент косил в парках луговые травы, прямо нарушая закон. И ничего - https://www.zelenograd.ru/story/v-parke-rovesnik-vykosili-lugovye-travy/
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