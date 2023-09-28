Возможно, это хорошая новость

Теперь уход, содержание и охрана зеленоградской природы вернутся на уровень округа, и какие-то из местных проблем будет проще решать с учётом потребностей горожан. Например, быстрей убирать мусор и менять детские площадки, обустраивать дорожки или освещение в лесопарках, сообразуясь с требованиями ООПТ.

Сейчас практически любая просьба зеленоградцев проложить дорожку вместо растоптанной грязной тропы в лесопарке, которой пользуется масса людей, наталкивается на отказ из Москвы: асфальтировать тропинки не положено. Альтернативы и компромиссы рождаются медленно и в муках. Если рассматривать каждую ситуацию будут «на земле», в Зеленограде — как когда-то в зеленоградском леспаркхозе — может быть, контакт с жителями станет тесней, а решения — быстрее и эффективнее.

А вот станет ли лучше деревьям, сказать сложно. С одной стороны, деревья и кусты в некоторых зеленоградских парках, которые обслуживал департамент природопользования, находятся в плохом состоянии. Но и другие городские ведомства также неоднократно замечены в пренебрежительной и непрофессиональной работе по озеленению.