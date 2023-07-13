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Госдума запретила выгул собак и кошек без поводка в любом месте, кроме специальных площадок. Осталось научиться наказывать нарушителей и сделать новые площадки для выгула 13.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Депутаты приняли поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», в статью с требованиями к содержанию домашних животных.

В прежней редакции «свободное, неконтролируемое передвижение животного» было запрещено при пересечении автомобильной дороги, в лифтах и подъездах многоквартирных домов, во дворах домов, на детских и спортивных площадках.

Теперь — запрещено везде, кроме мест «разрешенных органом местного самоуправления для выгула животных». То есть — везде, кроме собачьих площадок.

Эти поправки, в частности, запрещают так называемый «самовыгул», когда собаку или кошку выпускали самостоятельно гулять, рассчитывая, что она ни на кого не нападёт и вернётся домой.

Кроме того, новая редакция закона расширяет прежние московские запреты: выгуливать собаку без поводка было нельзя на озелененных и природных территориях, на пляжах, в магазинах, в транспорте, на территориях медицинских и детских учреждениях.

Теперь прежние пояснения мэрии, что собаку можно спускать с поводка «в малолюдных местах», стали противоречить федеральному закону — без поводка с собакой нельзя нигде, кроме специальных площадок.

Чтобы закон начал действовать, его ещё должен утвердить Совет федерации и подписать президент. А затем по-прежнему останется проблема наказания — нарушение действующих запретов на неконтролируемый выгул собак очень редко приводит к наказанию, каждый случай становится городской новостью.

Другая проблема — нехватка в городе специальных площадок для выгула собак. Зеленоградские власти модернизируют существующие площадки, но отказываются делать новые, ссылаясь на отсутствие свободного места.

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Метки:
домашние животные, собаки, кошки, площадки для выгула собак
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Госдума запретила выгул собак и кошек без поводка в любом месте, кроме специальных площадок. Осталось научиться наказывать нарушителей и сделать новые площадки для выгула Новости
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