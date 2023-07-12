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Две крупные собаки напали на прохожих в лесопарке. Их выгуливали без поводков 12.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Очередное нападение произошло в лесопарке между МЖК и 6-м микрорайоном. «Сегодня на нас с мужем кинулись два пса, думала всё — сейчас растерзают, — делится впечатлениями Наталия в чате микрорайона. — Прошлый опыт, позволил избежать трагедии, мы замерли, пока хозяева бежали за собаками и взяли их за ошейники. Честно, было страшно! На видео момент уже после того, как их поймали. Причём это не первая наша с ними встреча, и каждый раз они без намордника и поводка».

На замечания, что выгуливать собаку надо на поводке, ответ всегда примерно один: «ну, вас же не покусали». Однако по закону об «Об ответственном обращении с животными», при выгуле домашних животных хозяин должен обеспечить безопасность граждан.

Ещё один аргумент: «ну, я же гуляю в лесу» тоже ошибочен. Однако кодекс Москвы об административных правонарушениях прямо запрещает появление с собакой без поводка на природных и озелененных территориях. Штраф за это нарушение от одной до двух тысяч рублей. И хотя добиться наложения штрафа по региональным нарушениям, которые не администрирует федеральная полиция не очень просто, стоит зафиксировать нарушение на видео и обратиться с ним в управу района — там должны подсказать, что делать дальше.

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Метки:
домашние животные
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Обсуждение
Ольга Каплина
Вчера, 19:10
мой муж гулял с ребенком и тоже на них напали эти собаки. надо шокер прикупить, и травмировать собак, пусть хозы ненного призадумаются. Придурки
Ольга Каплина
Вчера, 19:11
видео в полицию передайте, пусть с ними разбираются.
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