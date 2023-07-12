Очередное нападение произошло в лесопарке между МЖК и 6-м микрорайоном. «Сегодня на нас с мужем кинулись два пса, думала всё — сейчас растерзают, — делится впечатлениями Наталия в чате микрорайона. — Прошлый опыт, позволил избежать трагедии, мы замерли, пока хозяева бежали за собаками и взяли их за ошейники. Честно, было страшно! На видео момент уже после того, как их поймали. Причём это не первая наша с ними встреча, и каждый раз они без намордника и поводка».
На замечания, что выгуливать собаку надо на поводке, ответ всегда примерно один: «ну, вас же не покусали». Однако по закону об «Об ответственном обращении с животными», при выгуле домашних животных хозяин должен обеспечить безопасность граждан.
Ещё один аргумент: «ну, я же гуляю в лесу» тоже ошибочен. Однако кодекс Москвы об административных правонарушениях прямо запрещает появление с собакой без поводка на природных и озелененных территориях. Штраф за это нарушение от одной до двух тысяч рублей. И хотя добиться наложения штрафа по региональным нарушениям, которые не администрирует федеральная полиция не очень просто, стоит зафиксировать нарушение на видео и обратиться с ним в управу района — там должны подсказать, что делать дальше.