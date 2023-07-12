На замечания, что выгуливать собаку надо на поводке, ответ всегда примерно один: «ну, вас же не покусали». Однако по закону об «Об ответственном обращении с животными», при выгуле домашних животных хозяин должен обеспечить безопасность граждан.

Ещё один аргумент: «ну, я же гуляю в лесу» тоже ошибочен. Однако кодекс Москвы об административных правонарушениях прямо запрещает появление с собакой без поводка на природных и озелененных территориях. Штраф за это нарушение от одной до двух тысяч рублей. И хотя добиться наложения штрафа по региональным нарушениям, которые не администрирует федеральная полиция не очень просто, стоит зафиксировать нарушение на видео и обратиться с ним в управу района — там должны подсказать, что делать дальше.