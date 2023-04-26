Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
В московском парке впервые оштрафовали хозяина собаки, гулявшей без поводка 26.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Новость не зеленоградская, но интересна, как прецедент. Это произошло в парке Сокольники и началось с какашек, которые появились после схода снега. Тогда директор парка пригрозил закрыть его для выгула собак (как это уже сделано в нескольких московских парках). Правда, потом это опровергли, отметив, что в парке можно взять бесплатные пакеты для уборки за животными.

Однако в парке решили подойти к проблеме с другой стороны и применили закон, предписывающий выгуливать собак опасных пород только в наморднике и на поводке (вот их список).

«Впервые в истории парка должностными лицами Комитета по ветеринарии города Москвы в присутствии представителя полиции на посетителя парка был составлен протокол об административном правонарушении: выгул собак без поводка. Протокол будет передан в управу для наложения штрафа до двух тысяч рублей», написали в телеграм-канале района и пригрозили, что такие обходы территории «будут носить регулярный характер».

Нужно ли в Зеленограде проводить рейды с полицией для наказания собачников?
Да
Нет, не поможет
Нет, нужно больше площадок для выгула собак
Проголосовал 151 человек
Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
домашние животные, собаки
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На Привокзальной площади перенесли посадку в автобусы Новости
Новый медицинский центр «Никор-мед» в корпусе 1824 — многопрофильная клиника с отделением восстановительного лечения ждёт вас всей семьей Реклама
Машина завелась, загорелась и взорвалась во дворе 8-го микрорайона Новости
В московском парке впервые оштрафовали хозяина собаки, гулявшей без поводка Новости
Десять новых автобусов выйдут на маршруты от Крюково в область в начале мая Новости
Концерт панк-рок-групп «СМЕХ» и «Dёргать!» — 13 Мая в баре «SOVA» Афиша
Почти двести фонарей на лесных дорожках и площадках могут установить в этом году. Это меньше половины от запрошенного префектурой Новости
Как сделать каникулы ребенка незабываемыми? Отправьте его в Летнюю IT-школу ЦКО МИЭТ Реклама
Коммунальщикам не удалось собрать с газонов всю каменную крошку, которую зимой использовали против гололеда Новости
Перманентный макияж у мастера Оксаны Резник — не упустите весенние цены Реклама
Строители назвали причины задержки ремонта поликлиники в 9-м микрорайоне — это большой объем незапланированных работ и санкции Новости
Студент из Зеленограда погиб в ходе боевых действий на Украине Новости
Мебельное производство «LULU space» из Поварово ищет работника в свою команду Реклама
Летние и каникулярные лагеря в Зеленограде и окрестностях - выбирайте подходящие Дети
Отопление начали отключать в Москве. Это займет до пяти дней Новости
Детский праздник в честь 78-й годовщины победы в Великой отечественной войне — 14 мая у Покровского храма в Рузино Афиша
Бассейн, тренажерный зал, волейбол, футбол — сколько стоят занятия в новом спорткомплексе «Спутник Арена» Новости
Цикл патриотических мероприятий для школьников начальной школы — в преддверии Дня Победы в МИЭТе Реклама
На детских площадках в Зеленограде поставят новые игровые элементы с покрытием из каучуковой крошки Новости
Летом в Зеленограде отремонтируют двенадцать улиц и площадь у ДК. Вот где будет ремонт Новости
Ребенка можно заинтересовать учебой? Да, в Летней IT-школе ЦКО МИЭТ Реклама
Когда закончат раскопки и расширение дороги в 3-м микрорайоне? Сейчас здесь опасно и машинам, и пешеходам Ответы
Вакансии дилерского центра «Автодин-Зеленоград» — в связи с открытием нового бренда требуются специалисты ряда профессий Реклама
Северное сияние над Зеленоградом Жизнь
Чему учить ребенка, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне? Реклама
Легендарная команда КВН из Зеленограда. От всесоюзной славы до закрытия Истории
Вместо уличных палаток на Крюковской площади построят крытый рынок Новости
Началось голосование за лидеров народной премии «Зеленоград.ру». Выбирайте лучшие компании и людей нашего города Истории
© 1997–2023 Зеленоград.ру