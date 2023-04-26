Новость не зеленоградская, но интересна, как прецедент. Это произошло в парке Сокольники и началось с какашек, которые появились после схода снега. Тогда директор парка пригрозил закрыть его для выгула собак (как это уже сделано в нескольких московских парках). Правда, потом это опровергли, отметив, что в парке можно взять бесплатные пакеты для уборки за животными.

Однако в парке решили подойти к проблеме с другой стороны и применили закон, предписывающий выгуливать собак опасных пород только в наморднике и на поводке (вот их список).

«Впервые в истории парка должностными лицами Комитета по ветеринарии города Москвы в присутствии представителя полиции на посетителя парка был составлен протокол об административном правонарушении: выгул собак без поводка. Протокол будет передан в управу для наложения штрафа до двух тысяч рублей», написали в телеграм-канале района и пригрозили, что такие обходы территории «будут носить регулярный характер».