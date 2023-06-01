Правительство РФ утвердило соглашение между мэрией Москвы и Министерством внутренних дел, по которому полиции передают полномочия по составлению протоколов нарушении московского закона о тишине. На это потребовалось девять лет.

Закон «О соблюдении покоя и тишины» запрещает шуметь ночью, с 23 до 7 часов. Шум может быть от ремонта, стройки, погрузки/разгрузки, от любой техники, от игры на музыкальных инструментах, от криков, свиста, пения, запуска пиротехники, а также «иных действий». Под защитой от шума — квартиры жилых домов, подъезды и места общего пользования в них, а также площадки отдыха на территории микрорайонов. Кроме того запрещены шумные работы по перепланировке в квартирах с 19 до 9 часов, а также с 13 до 15 часов, а в воскресенье — круглосуточно.

Теперь полиция может составлять протоколы о нарушении этого закона — согласно статьи 3.13 московского кодекса об административных нарушениях. Наказание — предупреждение или штраф: 1-2 тысяч для граждан, 4-8 тысяч для должностных лиц, 40-80 тысяч для юридических.

Закон о тишине принят ещё в 2002 году и до 2014 года протоколы составляли сотрудники МВД, но затем их лишили возможности составлять протоколы по региональным административным кодексам. Это стало возможно только после заключения соглашения с регионом. Восемь лет все только и говорили о необходимости заключения такого соглашения, пока, наконец, в июне 2022 года Мосгордума приняла, а мэр подписал закон о наделении полицейских необходимыми полномочиями. Однако потом этот закон застрял где-то в правительстве — в итоге на подписание соглашения ушёл почти год.

Оно было подписано 5 мая, утверждено и опубликовано правительством РФ 29 мая (депутат Мосгордумы Александр Семенников подтвердил, что документ касается именно нарушителей тишины). Вступить в силу оно должно через семь дней — то есть с 5 июня в ответ на шум в запрещенное время можете вызывать полицию.

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