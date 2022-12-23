Полгода назад мэр Москвы разрешил полиции составлять протоколы о нарушении тишины. Однако вызывать полицию, чтобы наказать шумных соседей или строителей, всё ещё не получится. Причина — министр внутренних дел до сих пор не подписал соответствующее соглашение с мэрией.

Редакция «Зеленоград.ру» выяснила это, не найдя текст соответствующего соглашения на сайте договорно-правового департамента МВД, а затем получив подтверждение в мэрии. Там сообщили, что мэр Собянин со своей стороны подписал проект соглашения и направил его на подписание министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Из ответа мэрии непонятно, где застрял документ: то ли на подписи у Колокольцева, то ли на утверждении в Правительстве РФ (это тоже необходимый этап).

Московский «закон о тишине» запрещает шуметь с 23 до 7 часов, а также делать ремонт с 19 до 9 часов и с 13 до 15 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Наказание — штраф, но если некому составить протокол, то и наказания не будет.

Необходимость наделить полицию полномочиями составлять протоколы о «нарушение тишины и покоя граждан» (статья 3.13 административного кодекса Москвы) появилась ещё в 2014 году, когда федеральная полиция перестала заниматься «обслуживанием» московских (то есть региональных) законов. По непонятной причине эта проблема не решалась годами и только этим летом Мосгордума и мэр приняли соответствующий закон.

В чем причина новой задержки — обычная бюрократия или что-то другое — снова непонятно. Последний раз подобное соглашение подписывали в 2020 году — по нему полиции разрешали администрировать нарушение «ковидных» законов. Тогда это соглашение было подписано довольно быстро. Например, 4 апреля 2020 его подписали, а правительство утвердило через три дня. Зато дополнительное соглашение к нему проходило медленней — было подписано 6 декабря 2021 года, а утверждено правительством только через три месяца.

Сколько времени ещё ждать подписания этого «прорывного документа, которого много лет ждали москвичи» (так о нем говорили московские власти), неизвестно. «Зеленоград.ру» направил запрос в МВД, чтобы выяснить, в чем загвоздка.