Что за закон приняли?

Собянин подписал небольшие поправки в кодекс об административных правонарушениях (КоАП) Москвы — в статью 16.5, которая определяет, какое должностное лицо может составлять протоколы за те или иные нарушения.

Теперь полиция может это делать в отношении статьи 3.13 — «нарушение тишины и покоя граждан». Она запрещает шуметь с 23 до 7 часов, а также делать ремонт с 19 до 9 часов и с 13 до 15 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. В федеральном КоАП РФ такой нормы о тишине нет, а полиция, которая является федеральным органом, с 2014 года не может просто так заниматься администрированием статей московского (то есть — регионального) кодекса.