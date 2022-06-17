Полиции разрешили составлять протоколы о нарушении тишины. Что теперь будет? 17.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Мэр Москвы подписал закон о наделении сотрудников полиции полномочиями составлять административные протоколы в отношении нарушителей тишины и покоя. До этого его приняли депутаты Мосгордуму. По непонятной причине московские власти не могли решить эту острейшую проблему много лет. Однако вызывать полицию прямо сегодня, чтобы наказать шумных соседей или строителей, ещё рано.

Что за закон приняли?

Собянин подписал небольшие поправки в кодекс об административных правонарушениях (КоАП) Москвы — в статью 16.5, которая определяет, какое должностное лицо может составлять протоколы за те или иные нарушения.

Теперь полиция может это делать в отношении статьи 3.13 — «нарушение тишины и покоя граждан». Она запрещает шуметь с 23 до 7 часов, а также делать ремонт с 19 до 9 часов и с 13 до 15 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. В федеральном КоАП РФ такой нормы о тишине нет, а полиция, которая является федеральным органом, с 2014 года не может просто так заниматься администрированием статей московского (то есть — регионального) кодекса.

То есть теперь имеет смысл звонить в полицию?

Нет, пока рано. Теперь мэрия должна заключить с МВД соглашение о передаче этих полномочий. Такие соглашения утверждаются распоряжением правительства РФ. Поправки в КоАП Москвы только дают возможность заключить такое соглашение.

Последний раз подобное соглашение подписывали в 2020 году — по нему полиции разрешали администрировать нарушение «ковидных» законов: режим повышенной готовности, самоизоляция и т. п., в марте это соглашение продлили и новых соглашений между МВД и мэрий нет.

Тогда это соглашение было подписано довольно быстро. Как скоро такое подпишут соглашение «по тишине», неизвестно. В Мосгордуме говорят «в ближайшее время». Так что пока ситуация для жителей, страдающих от шума, не изменилась.

Зачем нужно соглашение раз есть закон?

Оно нужно, по всей видимости, чтобы кроме полномочий передать полиции ресурсы для их реализации — финансовые, материально-технические, организационные, кадровые и т. п. Речь идет о компенсации расходов: бензин, канцтовары, почтовые отправления и прочее. Проще говоря, дать денег. Цена вопроса по данным одного из депутатов Мосгордумы на 2020 год — 20-30 миллионов рублей (вероятно, в год). Столько стоит, например, комплексное благоустройство пары дворов.

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Почему закон приняли только сейчас?

Это загадка. После принятия нового закона депутаты Мосгордумы не скупились на самовосхваление: «наступил момент, которого много лет ждали москвичи», «прорывной документ, который сдвинет с мертвой точки более чем десятилетнюю проблему» — это ещё не самые лестные оценки, которую они давали своей работе.

Что мешало приблизить этот момент, непонятно. Вероятно, между мэрия и полицией были какие-то разногласия — об этом прямо говорил начальник московской полицией. Но в чем именно были это разногласия, осталось за закрытыми дверьми мэрии и Мосгордумы. Один из депутатов туманно объяснил это отсутствием политической воли.

Все годы, что москвичи жаловались этим же депутатам на шум от соседей или строителей, те либо беспомощно разводили руками, либо давали нелепые советы. Например, зеленоградский депутат Андрей Титов, называющий себя «человеком с высшим юридическим образованием», советовал людям обращаться в полицию, прекрасно зная, что полицейский в лучшем случае «пресечет» нарушение, но наказать нарушителя не сможет, и тот продолжит своё шумное дело сразу после ухода полицейского.

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Метки:
шум и закон о тишине
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