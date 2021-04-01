Когда рядом с вашим домом начинается стройка, ночной шум от неё — практически неизбежен, как показывает зеленоградская практика. Люди жалуются — им советуют вызывать полицию. Но у полиции Москвы нет права составлять протоколы за нарушение тишины: для этого мэрия должна подписать с МВД отдельное соглашение. Договориться не удается больше семи лет: на недавнем заседании депутаты Мосгордумы снова подняли этот вопрос и снова дальше разговоров дело не пошло. При этом префектура Зеленограда с упорством, достойным лучшего применения, продолжают вводить жителей в заблуждение, предлагая им вызывать полицию — хотя, кажется, они не могут не знать, что это бесполезно.
Семь лет назад в Кодекс об административных правонарушениях РФ внесли изменения. С тех пор полиция не может составлять протоколы по нарушениям в сфере общественного порядка и безопасности, если ответственность за них установлена административным кодексом Москвы. Это, например, шум по ночам, содержание животных, разведение огня в лесу и парковка на газонах — на федеральном уровне ответственности за это не установлено.
То есть по закону «О полиции» (пункт 11 часть 1) сотрудники обязаны пресекать все правонарушения — и если люди пожалуются на ночной шум от соседей, полиция приедет и попросит прекратить, но составить протокол об административном правонарушении не сможет. И если на простого человека визит полиции и сам по себе может оказать определенное воздействие, то на строителей, которые шумят по ночам, это не действует.
Для протокола у полиции в каждом регионе должно быть соглашение с главой субъекта (по части 6 статьи 28.3 КоАП РФ) о передаче ведомству таких полномочий — а также о гарантии оплаты этих дополнительных функций. Без субвенций из региональных бюджетов полиция не обязана вести производство по нарушениям местных законов.
За семь лет мэрия Москвы и МВД так и не смогли заключить такое соглашение. Поэтому полицейский в случае вызова лишь готовит материал, который передает в районные управы. В управе один-два раза в месяц собирается административная комиссия и принимает решение о наказании нарушителя московского «закона о тишине» (статья 3.13).
В марте на заседании Мосгордумы депутаты снова подняли этот вопрос. Впрочем, итог был таким же, как и в конце 2019 года: участники обсуждений согласились друг с другом, что проблема существует, соглашение с полицией заключить нужно обязательно, но в другой раз — пока нет денег.
На последнем заседании МГД начальник московской полиции Олег Баранов признал, что они с мэрией не смогли договориться. Он предложил депутатам «подробно разобрать этот вопрос на комиссии по безопасности».
«Я прекрасно понимаю, что жители нашего города находятся порой, можно сказать, в чудовищных условиях, когда им нужно рано вставать на работу или в доме несколько несовершеннолетних детей, а какие-то недобросовестные соседи не дают установленное время для отдыха и нарушают общественный порядок», — сказал он.
По словам Баранова, во время вызовов из-за шума полиция в большинстве случаев привлекала людей к ответственности по другим административным составам. Например, это может быть мелкое хулиганство или неповиновение законным требованиям полиции (хотя в ответе на запрос редакции пресс-служба полиции сообщила, что в Зеленограде протоколы по иным статьям не составлялись). А в Госдуме считают возможным штрафовать за нарушения тишины с точки зрения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Депутат Магомет Яндиев напомнил коллегам, что весной 2020 года мэрия и МВД экстренно заключили соглашение, чтобы полиция могла штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции. «Если это было возможно сделать за месяц, значит, процедуру можно повторить еще раз? Цена вопроса — 2-3 десятка миллионов рублей, не так уж много. Примерный текст такого соглашения уже подготовлен нашей фракцией», — сказал он.
Хотя в МВД подтверждают невозможность составлять протоколы на нарушителей тишины, префектура Зеленограда в ответ на жалобы на шум продолжает советовать вызвать полицию. Например, когда жители сообщают о шуме со стройки жилых домов в 9 или в 3 микрорайоне, чиновники рекомендуют обращаться в полицию, чтобы те составила протокол об административном правонарушении. Да, шум прекращается на время приезда ППС, но системно решить проблему не помогает: ничего не мешает нарушителям возобновить свои занятия после ухода полиции.
Это подтверждают и данные полиции. Например, по обращениям на ночной шум от строек в сотрудники из отдела по районам Силино и Старое Крюково (куда входит и 9-й микрорайон, где строят дома по программе реновации) в 2020 году выезжали 110 раз, в 2021 уже 26, но они ни разу не составляли протокол о нарушениях. Лишь в прошлом году отправили два сообщения в управу. Но не похоже, что шумящих по ночам строителей наказали — за весь прошлый год на административной комиссии управы Старое Крюково не рассматривали ни одного дела в отношении должностного лица или организации.
«Зеленоград.ру» спросил у префектуры, почему она дает такие советы. Оказалось, там действительно считают, что полиция обязана составлять протоколы за нарушение московского закона о тишине. Заместитель префекта Дмитрий Морозов ссылается на статью 16.5 КоАП Москвы: там и вправду говорится, что полиция вправе составлять протоколы по статье 3.13 (о нарушении тишины). Но в таком виде текст существует с 2012 года, а поправки в КоАП РФ, требующие заключать соглашение с каждым регионом, принят в 2014 — то есть эта норма Москвы уже не может действовать.
Морозов также ссылалась на упомянутое выше апрельское соглашение между мэрией и МВД, указывая, что оно также обязывает полицию составлять протоколы по статье 3.13. Подтвердить или опровергнуть это сложно: самого текста соглашения в открытом доступе нет, а на сайте полиции размещен документ без печатей и подписей с разъяснением, что составлять протоколы можно только за проведение массовых мероприятий и несоблюдение режима повышенной готовности.
Заблуждение Морозова подтвердили и в самой полиции: «ввиду отсутствия соглашения между МВД России и правительством Москвы сотрудники полиции не уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях по статье 3.13» , — сообщили в пресс-службе московской полиции в ответ на запрос редакции.
Депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов сказал, что он «как депутат и человек с высшим юридическим образованием» консультирует людей, рассказывая, что предпринять при нарушении закона о тишине. Он тоже советует жителям обращаться к участковому или в полицию, а также в Мосжилинспекцию.
Титов сказал «Зеленоград.ру», что в этом случае зачастую работает сам факт обращения в полицию или к участковому: «На психологическом уровне простое общение с участковым или представителями правоохранительных органов может помочь решить проблему в некоторых случаях. Думаю, частично рекомендации [обращаться в полицию] основаны на этом».
С этим трудно спорить — нормально ждать человеческого отношения от соседей-людей, но не строительного бизнеса. Практика и статистика показывает, что они будут шуметь по ночам, пока их не накажут предельно жёстко.
Титов уточнил, что обязательно будет присутствовать на встрече главы московской полиции с депутатами МГД. По его мнению, заключить соглашение пока что не получается из-за нехватки средств в бюджете Москвы.
«На сегодняшний день главное решение проблемы шума в многоэтажных жилых домах — это обычное человеческое уважение к тем, кто живёт с тобой в одном доме, одном подъезде, на одном этаже. По сути, нарушение закона [о тишине] — это выражение крайнего эгоизма. В законе нет никаких сверхъестественных ограничений: шумные ремонтные работы, например, разрешено проводить ежедневно с 9:00 до 19:00 с перерывом с 13:00 до 15:00. Это 8 часов в день, 48 часов в неделю — больше, чем стандартная рабочая неделя», — заключил Титов.
Продолжать требовать от Московской городской думы как можно быстрей заключить соглашение с полицией об администрировании нарушений тишины. Пишите и звоните нашему депутату Андрею Титову: 8-495-957-03-43, titov@duma.mos.ru
Потребовать от Госдумы прописать нормы про тишину в федеральном кодексе об административных правонарушениях. Тогда соглашения между МВД и каждым субъектом не требовались бы. В 2017 году такой законопроект был внесен, но завис, не дойдя до первого чтения. Наш депутат в Госдуме Ирина Белых, отправьте ей ваше требование с её страницы на сайте Думы. В сентябре состоятся очередные выборы в Госдуму — требуйте этого от кандидатов.
Продолжайте писать жалобы на ночной шум от строек в органы исполнительной власти Москвы: мэрию, префектуру, управу. Обязательно указывайте, что не надо советовать обращаться в полицию, потому что это не поможет. В качестве аргумента ссылайтесь на эту статью.
Обращайтесь в объединение административно-технических инспекций (ОАТИ). В полиции говорят, что сейчас информация о нарушении тишины в отношении юридических лиц направляется в ОАТИ Зеленограда. Пишите на oati@mos.ru, звоните на горячую линию 8-499-264-96-81.
Обращайтесь в Мосгосстройнадзор о ночном шуме от строек — 8-499-240-03-12, 8-499-401-0101, stroinadzor@mos.ru.
Продолжайте по каждому факту ночного шума от строек обращаться в полицию. Чем больше будет таких обращений, тем быстрей эта проблема будет решена.