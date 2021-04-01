В чем проблема?

Семь лет назад в Кодекс об административных правонарушениях РФ внесли изменения. С тех пор полиция не может составлять протоколы по нарушениям в сфере общественного порядка и безопасности, если ответственность за них установлена административным кодексом Москвы. Это, например, шум по ночам, содержание животных, разведение огня в лесу и парковка на газонах — на федеральном уровне ответственности за это не установлено.

То есть по закону «О полиции» (пункт 11 часть 1) сотрудники обязаны пресекать все правонарушения — и если люди пожалуются на ночной шум от соседей, полиция приедет и попросит прекратить, но составить протокол об административном правонарушении не сможет. И если на простого человека визит полиции и сам по себе может оказать определенное воздействие, то на строителей, которые шумят по ночам, это не действует.

Для протокола у полиции в каждом регионе должно быть соглашение с главой субъекта (по части 6 статьи 28.3 КоАП РФ) о передаче ведомству таких полномочий — а также о гарантии оплаты этих дополнительных функций. Без субвенций из региональных бюджетов полиция не обязана вести производство по нарушениям местных законов.

За семь лет мэрия Москвы и МВД так и не смогли заключить такое соглашение. Поэтому полицейский в случае вызова лишь готовит материал, который передает в районные управы. В управе один-два раза в месяц собирается административная комиссия и принимает решение о наказании нарушителя московского «закона о тишине» (статья 3.13).