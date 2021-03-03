Трактора поздним вечером и ночью убирают снег и при этом непрерывно пищат. В префектуре нашли сразу два оправдания 03.03.2021 ZELENOGRAD.RU

В 4:30 утра работают снегопогрузчики и при сдаче задним ходом пронзительно пищат — весь первый район на уши поставили. Об этом пишет в префектуру местный житель Тимур. В тот же день до 22:30 пищащий трактор убирал снег в местном проезде в 3-м микрорайоне. «Дети вообще-то в это время спать хотят», написала в редакцию Оксана. В префектуре однако заявили, что это всё нормально.

Разве можно убирать дворы ночью?

Нет. Согласно распоряжению департамента, утверждающему регламент уборки, погрузки и вывоза снега, с 23:00 до 7:00 работы по механизированной уборке внутриквартальных проездов не производятся. Оговаривается, что ночная уборка тракторами разрешена «в отдельных случаях в целях ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведения неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан».

Оправдание 1 — это не двор

Проезд, в котором велась уборка в 3-м микрорайоне на самом деле не дворовая территория, а «объект улично-дорожной сети 5-й категории», сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. То есть — улица. А уборка улиц допускается в любое время суток.

Речь идёт о небольшом тупиковом проезд от Московского проспекта до пешеходной дорожки, мимо детской поликлиники, леса и спортивной школы. Рядом расположены корпуса 347-350. Вероятно, и для 1-го микрорайона найдется какое-нибудь формальное оправдание.

Оправдание 2 — очень надо было

Необходимость ночной уборки в префектуре объяснили «обращением жителя на портал Наш город». То есть, коммунальщики спешно отрабатывали чью-то жалобу.

Чиновники давно жаловались, что им приходится «отрабатывать портал» в первую очередь. Собственно, для того он и создавался. Ресурс был запущен по инициативе мэра Сергея Собянина в 2013 году и позиционировался как эффективный инструмент общения жителей и исполнительной власти. Но на местах администрация выражала недовольство навязанной ей схемой быстрого реагирования на жалобы горожан — она ломает планомерную работу.

В итоге снег чистят для портала, а не для людей. Ведь за задержку в отработки жалобы коммунальщиков могут наказать, а за то, что они мешают людям спать — вряд ли.

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Метки:
жкх, микрорайон 3, микрорайон 1, шум и закон о тишине, уборка улиц и дворов
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