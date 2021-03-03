Оправдание 1 — это не двор

Проезд, в котором велась уборка в 3-м микрорайоне на самом деле не дворовая территория, а «объект улично-дорожной сети 5-й категории», сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре. То есть — улица. А уборка улиц допускается в любое время суток.

Речь идёт о небольшом тупиковом проезд от Московского проспекта до пешеходной дорожки, мимо детской поликлиники, леса и спортивной школы. Рядом расположены корпуса 347-350. Вероятно, и для 1-го микрорайона найдется какое-нибудь формальное оправдание.