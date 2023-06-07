На прошлой неделе у вокзала в Крюково прошла встреча представителей Октябрьской железной дороги, префектуры и управы района Крюково — «с целью сохранения исторической памяти о подвигах участников Великой Отечественной войны», сообщили «Зеленоград.ру» в ОЖД. Рассматривался при этом вопрос о передаче здания «на баланс городу Зеленоград с последующим самостоятельным решением по его дальнейшему использованию». Ранее стало известно, что обсуждается открытие в здании вокзала музея железнодорожников. Возможно, РЖД хочет, чтобы этим занялись московские власти. Впрочем, «самостоятельное решение по использованию» не обязательно предполагает музей.

Встреча ничем конкретным не закончилась кроме решения ОЖД направить официальное письмо в префектуру «о рассмотрении варианта передачи зданию на баланс городу Зеленограду и просьбой выразить позицию по этому поводу». Дальнейшая судьба вокзала будет зависеть от этой позиции.

А позиция РЖД относительно здания на Привокзальной площади неизменна — как вокзал оно устарело и после открытия нового вокзала и запуска МЦД-3 зал ожидания в старом вокзале потеряет смысл. При этом, здание не является объектом культурного наследия, а значит — его можно снести, хотя работам у станции Крюково старый вокзал не мешает.

На вокзале, кроме зала ожидания, открыты небольшой магазин и кафе. Арендатор готов отреставрировать здание за свой счет — об этом он уже неоднократно извещал РЖД, но ответов не дождался. Состояние здания неизвестно. Источник «Зеленоград.ру» в РЖД, знакомый с ходом реконструкции Крюково, говорил, что перекрытия в плохом состоянии.

О планах РЖД снести вокзал в Крюково (после завершения реконструкции станции) стало известно прошлой осенью. Но уже в январе планы изменились — официально сообщили, что вокзал сносить не будут. Вероятно, повлиял общественный протест. Зеленоградцы выступили против сноса — подавляющее большинство (86%) высказались за его сохранение и отметили, что внутри должно быть что-то нужное для пассажиров или музей станции Крюково. В опросе приняло участие более 3200 человек. Снос вокзала раскритиковал «Архнадзор», объяснив его историческую ценность и обвинив руководство железной дороги в глупости и «маниакальной страсти к разрушению».

Как ответит префектура, пока неизвестно. «Зеленоград.ру» узнает позицию городской администрации.