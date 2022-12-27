Историк железнодорожного транспорта Юрий Егоров опубликовал на сайте общественного движения «Архнадзор» статью «Круши историю!», в которой раскритиковал планы РЖД снести старый вокзал на станции Крюково. В статье он вспоминает историю станции, объясняет историческую ценность вокзала и обвиняет руководство железной дороги в глупости и «маниакальной страсти к разрушению».
О планах по сносу вокзала стало известно после запроса редакции «Зеленоград.ру» в Октябрьскую железную дорогу. Там заявили, что старый вокзал не соответствует современным требованиям, а для сохранения исторической памяти на его место поставят паровоз на постаменте.
Егоров напоминает архитектурную историю станции Крюково — в 19-м веке там стояли два водоёмных здания, которые производили яркое впечатление: симметричные громады из красного кирпича с белыми декоративными деталями, двумя огромными портиками с колоннами, достаточными для проезда паровозов.
Всё это великолепие простояло до Великой Отечественной войны и битвы за Москву. Когда немцев от столицы отогнали, станция представляла собой выжженную пустыню: не было ни башен, ни путей, ни каких-либо построек. Как выглядела станция Крюково после освобождения, можно увидеть в документальном фильме 1943 года.
Для восстановления разрушенной войной транспортной инфраструктуры в 1951 году была разработана целая серия типовых проектов вокзальных зданий, выпущен каталог таких проектов. Одним из них стал проект небольшого вокзала на 50 человек, разработанный одним из известнейших архитекторов-транспортников Игорем Явейном — теоретиком проектирования вокзальных зданий, автором грандиозного, но так и не осуществлённого проекта реконструкции Курского вокзала («Синтез семи видов транспорта»). Разработанный Явейном вокзал планировался для Московско-Курской железной дороги, однако в итоге попал и на Октябрьскую.
В истории проектирования таких вокзалов Егоров отмечает две ключевые вещи. Первая: несмотря на страшную разруху и бедность, только что победившая страна нашла возможность пригласить для восстановления железных дорог не только лучших инженеров, но и ведущих архитекторов. И вторая: эти архитекторы нашли силы и возможности построить не просто функциональные вокзалы, но сделать это красиво, на века. И действительно, страна разрушена, все бы прекрасно поняли, увидев вдоль железных дорог простые утилитарные коробки вместо вокзалов. Так и случилось, но спустя десять с небольшим лет и совсем по другой причине. А пока победившая страна заранее, с прицелом на будущее, строила такие вокзалы, которые будет не стыдно показать потомкам, никогда не видевшим ни войны, ни разрухи.
«Да, вокзал типовой, такие здания повторяются и на других станциях. Но именно на станции Крюково это — история, ничего более раннего здесь не сохранилось, и появление этого небольшого аккуратного вокзала оставляет свой исторический след в её современном облике», считает Егоров.
В ходе нынешней реконструкции под МЦД небольшое здание старого вокзала, спроектированное знаменитым архитектором, сначала планировалось сохранить — это было особо отмечено в проекте. Но внезапно оно стало «не отвечающим современным требованиям», а потому его якобы надо обязательно снести.
"Вдумайтесь, какую глупость нам пишет Октябрьская железная дорога, - отмечает Егоров. - Мы строим новый вокзал, который всему соответствует и куда потом перейдут пассажиры. Зачем требовать соответствия правилам от здания, где пассажиров уже нет и больше не будет? Взамен вокзала предложено поставить паровоз-памятник. А почему нельзя сделать и то, и другое? Сохранить вокзал и дополнить его паровозом?"
Егоров обвиняет Октябрьскую железную дорогу в «маниакальной страсти к разрушению наследия». Он вспоминает начальников ОЖД, которые выстраиваются в «нелепую галерею уничтожителей наследия»: Комаров, Степов, Голоскоков и нынешний — Голомолзин. Каждый новый начальник попадает на ОЖД будто бы с Луны и начинает «приводить её в порядок» по своему разумению и без оглядки на то, что происходило в этих местах последние 180 лет, считает Егоров.
В числе снесенных, сломанных и сожженных исторических зданий он вспоминает исторические башни на станции Подсолнечная — их тоже хотели снести под предлогом «благоустройства» после строительства пешеходного тоннеля под железнодорожными путями. Сейчас, после нескольких лет борьбы, башни и тоннель прекрасно существуют в нескольких десятках метров друг от друга и никак друг другу не мешают.
Подводя итог, Егоров уже в который раз взывает к руководству Российских железных дорог в целом и Октябрьской железной дороги в частности: хватит уничтожать свою собственную историю. Давайте остановимся хотя бы на отдельно взятой станции Крюково и выполним то, что уже и так решили, ещё когда составляли проект реконструкции: сохраним небольшой исторический вокзал работы Игоря Явейна (именно исторический, так как вся более ранняя история этих мест погибла в огне 1941-го года) — тем более, что никаких действий, кроме отмены непонятно откуда взявшегося решения о его сносе не потребуется — всё уже сделано и предусмотрено заранее.
Большинство читателей «Зеленоград.ру» (82%) считают, что здание старого вокзала так или иначе, с паровозом или без, нужно сохранить. В голосовании в телеграме и вконтакте приняло участие более трёх тысяч человек.