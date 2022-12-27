Страсть к разрушению

Егоров обвиняет Октябрьскую железную дорогу в «маниакальной страсти к разрушению наследия». Он вспоминает начальников ОЖД, которые выстраиваются в «нелепую галерею уничтожителей наследия»: Комаров, Степов, Голоскоков и нынешний — Голомолзин. Каждый новый начальник попадает на ОЖД будто бы с Луны и начинает «приводить её в порядок» по своему разумению и без оглядки на то, что происходило в этих местах последние 180 лет, считает Егоров.

В числе снесенных, сломанных и сожженных исторических зданий он вспоминает исторические башни на станции Подсолнечная — их тоже хотели снести под предлогом «благоустройства» после строительства пешеходного тоннеля под железнодорожными путями. Сейчас, после нескольких лет борьбы, башни и тоннель прекрасно существуют в нескольких десятках метров друг от друга и никак друг другу не мешают.

Подводя итог, Егоров уже в который раз взывает к руководству Российских железных дорог в целом и Октябрьской железной дороги в частности: хватит уничтожать свою собственную историю. Давайте остановимся хотя бы на отдельно взятой станции Крюково и выполним то, что уже и так решили, ещё когда составляли проект реконструкции: сохраним небольшой исторический вокзал работы Игоря Явейна (именно исторический, так как вся более ранняя история этих мест погибла в огне 1941-го года) — тем более, что никаких действий, кроме отмены непонятно откуда взявшегося решения о его сносе не потребуется — всё уже сделано и предусмотрено заранее.

Большинство читателей «Зеленоград.ру» (82%) считают, что здание старого вокзала так или иначе, с паровозом или без, нужно сохранить. В голосовании в телеграме и вконтакте приняло участие более трёх тысяч человек.