О планах сноса старого здания вокзала возле станции Крюково стало известно в ноябре, а теперь в Октябрьской железной дороге «Зеленоград.ру» подтвердили эти намерения. Новый транспортно-пересадочный узел, более комфортный и масштабный, «будет отвечать самым современным требованиям пассажиров, — сообщили в пресс-службе ОЖД. — Будет построен пассажирский павильон и конкорс с эскалаторами. В пассажирском павильоне предусмотрены площади для обслуживания пассажиров и предоставления сопутствующих услуг, кассовая зона, санитарные комнаты и т. д.».

Реконструкции станции Крюково вокзал не препятствует. Проект павильона №2 строящегося конкорса на Привокзальной площади выполнен с учетом сохранения здания — специально спроектирован с изгибом, чтобы обойти вокзал. В прошлом году, когда проводился конкурс на реконструкцию станции, в РЖД говорили, что и вокзал, и соседний сквер с памятником «Защитникам Москвы» будут сохранены. На всех опубликованных до этого момента рендерах (проектных изображениях) вокзал стоит на месте. В какой момент он внезапно стал несовременным, неизвестно.

В ОЖД также сообщили, что по данным столичного департамента культурного наследия здание не является объектом культурного наследия. Видимо, этого достаточно, чтобы Москва разрешила снести вокзал. Несмотря на его давнюю историю, берущую начало в середине ХIX века. Да, в Великую Отечественную войну вокзал был разрушен, а в 1950 году отстроен заново. 72 года истории — это большой срок для Зеленограда, тем более зданий этого периода в городе после реноваций жилых районов и реконструкций промзон почти не останется.

На вопрос, можно ли использовать здание не под пассажирское обслуживание, а как-либо иначе — например, открыть там музей истории станции Крюково, — в ОЖД не ответили.

Зеленоградцы против сноса — лишь 14% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, поддерживают снос. Остальные хотят сохранить здание, сделав внутри что-то нужно для пассажиров или музей станции Крюково. В опросе приняло участие более 3200 человек