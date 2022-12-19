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РЖД решили все-таки снести вокзал на станции Крюково. И поставить вместо него паровоз 19.12.2022 ZELENOGRAD.RU

РЖД намерены снести здание вокзала на Привокзальной площади у станции Крюково. Кому оно мешает, железнодорожники не говорят. Официальная версия — «не отвечает современным требованиям». При этом проект реконструкции станции выполнен с учетом сохранения вокзала. Здание собираются разобрать после запуска МЦД из Зеленограда.

О планах сноса старого здания вокзала возле станции Крюково стало известно в ноябре, а теперь в Октябрьской железной дороге «Зеленоград.ру» подтвердили эти намерения. Новый транспортно-пересадочный узел, более комфортный и масштабный, «будет отвечать самым современным требованиям пассажиров, — сообщили в пресс-службе ОЖД. — Будет построен пассажирский павильон и конкорс с эскалаторами. В пассажирском павильоне предусмотрены площади для обслуживания пассажиров и предоставления сопутствующих услуг, кассовая зона, санитарные комнаты и т. д.».

Реконструкции станции Крюково вокзал не препятствует. Проект павильона №2 строящегося конкорса на Привокзальной площади выполнен с учетом сохранения здания — специально спроектирован с изгибом, чтобы обойти вокзал. В прошлом году, когда проводился конкурс на реконструкцию станции, в РЖД говорили, что и вокзал, и соседний сквер с памятником «Защитникам Москвы» будут сохранены. На всех опубликованных до этого момента рендерах (проектных изображениях) вокзал стоит на месте. В какой момент он внезапно стал несовременным, неизвестно.

В ОЖД также сообщили, что по данным столичного департамента культурного наследия здание не является объектом культурного наследия. Видимо, этого достаточно, чтобы Москва разрешила снести вокзал. Несмотря на его давнюю историю, берущую начало в середине ХIX века. Да, в Великую Отечественную войну вокзал был разрушен, а в 1950 году отстроен заново. 72 года истории — это большой срок для Зеленограда, тем более зданий этого периода в городе после реноваций жилых районов и реконструкций промзон почти не останется.

На вопрос, можно ли использовать здание не под пассажирское обслуживание, а как-либо иначе — например, открыть там музей истории станции Крюково, — в ОЖД не ответили.

Зеленоградцы против сноса — лишь 14% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, поддерживают снос. Остальные хотят сохранить здание, сделав внутри что-то нужно для пассажиров или музей станции Крюково. В опросе приняло участие более 3200 человек

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При проектировании конкорса на станции Крюково наличие старого вокзала учитывалось, в том числе, по просьбе Москомархитектуры, сообщил «Зеленоград.ру» источник, знакомый с ситуацией. И в этом ведомстве настаивали на его сохранении, но официально сейчас другая позиция. «Этот вопрос — на усмотрение РЖД, поскольку это их имущество. Функционально с открытием нового здания транспортно-пересадочного узла здание использоваться не будет, поэтому у нас не было никаких требований по его сохранению», сообщили «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре.

На Привокзальной площади поставят паровоз на постаменте — «с целью сохранения исторической памяти о подвигах участников Великой Отечественной войны», отмечается в ответе ОЖД. Макет паровоза в проекте стоит перед зданием вокзала — такие картинки мэрия публиковала еще в сентябре.

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Метки:
электричка, станция крюково
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Обсуждение
Ирина Горячева
2 часа назад
Ещё со времён Лужкова пошла традиция: ломать, сносить и ломать. А что бы оправдать снос - устраивали пожары и как следствие восстановлению не подлежит. Не удивлюсь если в здании вокзала произойдёт пожар...
И паровоз ставить не будут - за ним ухаживать надо...красить, мыть и тд. А вот построить очередной ТЦ запросто могут. Только зачем сносить уже готовое здание? внутренний ремонт и вуа-ля! небольшой ТЦ)))
Остаётся надежда на благоразумие городских властей и сквер с памятником останется на месте и в том виде какой сейчас!
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