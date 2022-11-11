Сейчас в одной части здания небольшой магазин и кофейня, в другой — зал ожидания. В этом зале в основном проводят время бездомные и любители выпить. Там холодно и нет охраны. На фасаде вокзала отваливается краска, видны трещины и проплешины. Какое-либо обновление здания проектом реконструкции станции Крюково не предусмотрено.

Зачем сносить вокзал — пока ответа на этот вопрос нет. Возможно, РЖД не заинтересованы в его содержании и эксплуатации. А Москва не может забрать его себе, потому что здание на балансе у РЖД. Или не хочет. Возможно, у города свои планы на эту территорию. Можно предположить, что здание мешает текущей реконструкции, но это маловероятно — и в проектах, и в реальности строительство пассажирской инфраструктуры на станции не затрагивает вокзал. Соседний сквер с памятником «Защитникам Москвы» и братской могилой тоже обещали не трогать.