Станцию Крюково глобально перестраивают, но старое здание вокзала в этот проект не входит — оно вроде бы на территории будущей станции МЦД и одновременно не имеет к ней отношения. Как стало известно «Зеленоград.ру», сейчас «наверху» обсуждают, сносить вокзал или оставить, а если оставить, то что сделать внутри.
В 2020-21 годах, когда делался проект реконструкции станции Крюково, в РЖД говорили, что историческое здание оставят на месте. Станционное здание построили в 1851 году. В Великую Отечественную войну вокзал был разрушен, его заново отстроили в 1950 году.
В проектных изображениях станции Крюково после реконструкции (для МЦД-3) вокзал стоит на месте. Но сейчас говорят о сносе, причем в разных инстанциях, сообщил «Зеленоград.ру» источник, знакомый с ситуацией. Об этом знают даже подрядчики, занимающиеся перестройкой станции. В РЖД обсуждают варианты — снести или оставить на месте. Если оставят, то, возможно, откроют внутри музей станции Крюково.
Сейчас в одной части здания небольшой магазин и кофейня, в другой — зал ожидания. В этом зале в основном проводят время бездомные и любители выпить. Там холодно и нет охраны. На фасаде вокзала отваливается краска, видны трещины и проплешины. Какое-либо обновление здания проектом реконструкции станции Крюково не предусмотрено.
Зачем сносить вокзал — пока ответа на этот вопрос нет. Возможно, РЖД не заинтересованы в его содержании и эксплуатации. А Москва не может забрать его себе, потому что здание на балансе у РЖД. Или не хочет. Возможно, у города свои планы на эту территорию. Можно предположить, что здание мешает текущей реконструкции, но это маловероятно — и в проектах, и в реальности строительство пассажирской инфраструктуры на станции не затрагивает вокзал. Соседний сквер с памятником «Защитникам Москвы» и братской могилой тоже обещали не трогать.