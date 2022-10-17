Зал ожидания на станции Крюково в историческом здании вокзала открылся после ремонта, который начали в июле 2020 года. Можно посидеть в ожидании электрички, воспользоваться электрическими розетками, но батареи там холодные, и приходящие «пассажиры» согреваются спиртным.

Сейчас в зале относительно свежая плитка, подвесной потолок, розетки. Металлические кресла, похоже, те же, что были. Но их стало немного больше, чем раньше — 15 штук. Стены покрашены, но уже с пятнами. Зал периодически убирают. Прохода в смежное помещение буфета по-прежнему нет.

Помещение открыто круглосуточно, на двери табличка — объект охраняется ЧОП «Спектор». Вероятно, охраняется дистанционно, потому что никакой охраны внутри нет. Пассажиры электричек внутрь практически не заходят: то ли незачем, то ли еще не поняли, что открыто — ведь так долго было закрыто. Зато любители выпить уже освоились — располагаются с удобствами (то есть пьют и закусывают).

На фасаде вокзала краска уже отваливается, отчетливые проплешины. Какое-либо обновление здания в проекте реконструкции станции Крюково не предусмотрено.