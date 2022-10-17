Зал ожидания на станции Крюково в историческом здании вокзала открылся после ремонта, который начали в июле 2020 года. Можно посидеть в ожидании электрички, воспользоваться электрическими розетками, но батареи там холодные, и приходящие «пассажиры» согреваются спиртным.
Сейчас в зале относительно свежая плитка, подвесной потолок, розетки. Металлические кресла, похоже, те же, что были. Но их стало немного больше, чем раньше — 15 штук. Стены покрашены, но уже с пятнами. Зал периодически убирают. Прохода в смежное помещение буфета по-прежнему нет.
Помещение открыто круглосуточно, на двери табличка — объект охраняется ЧОП «Спектор». Вероятно, охраняется дистанционно, потому что никакой охраны внутри нет. Пассажиры электричек внутрь практически не заходят: то ли незачем, то ли еще не поняли, что открыто — ведь так долго было закрыто. Зато любители выпить уже освоились — располагаются с удобствами (то есть пьют и закусывают).
На фасаде вокзала краска уже отваливается, отчетливые проплешины. Какое-либо обновление здания в проекте реконструкции станции Крюково не предусмотрено.
Ремонт шел мучительно. В позапрошлом году покрасили фасад вокзала — он стал зелено-белым, в здании заменили окна, кровлю и водосток. Немного увеличили площадь зала ожидания за счет бывшего служебного помещения. Потом открыли в соседнем помещении буфет. Зал же так и стоял запертым с унылой табличкой «закрыто на ремонт». Внутри валялись стройматериалы. Складывалось впечатление, что помещение забросили в ожидании финансирования проекта МЦД-3 — чтобы вместе с реконструкцией станции Крюково доделать или реконструировать и вокзал. Но увы: вокзал к этому проекту не привязали, какое-либо обновление здания не предусмотрено.