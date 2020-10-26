22 сентября бригадир рабочих, делающих ремонт в зале ожидания, рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру», что осталось дней десять. Ждут напольную плитку, потом покрасят стены и сделают потолок.

Но и к концу октября ремонт не завершили. В чем причина задержки, в Октябрьской железной дороге не сообщили, и назвали неопределенный срок — «к концу года». Фасад вокзала покрасили — он стал зелено-белым, в здании заменили окна, кровлю и водосток. Зал ожидания стал больше: площадь увеличили за счет бывшего служебного помещения (было 58 квадратных метров, стало 71). Это то, что сделано.