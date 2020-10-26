Вокзал у станции, где можно дождаться электричку, с июля закрыт на ремонт. Летом на здании висела табличка со сроками ремонта — «до 20 сентября». Логично, ведь зал ожидания нужно открыть до начала холодов.
Но к этому сроку открылся только магазин-буфет в соседнем помещении.
22 сентября бригадир рабочих, делающих ремонт в зале ожидания, рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру», что осталось дней десять. Ждут напольную плитку, потом покрасят стены и сделают потолок.
Но и к концу октября ремонт не завершили. В чем причина задержки, в Октябрьской железной дороге не сообщили, и назвали неопределенный срок — «к концу года». Фасад вокзала покрасили — он стал зелено-белым, в здании заменили окна, кровлю и водосток. Зал ожидания стал больше: площадь увеличили за счет бывшего служебного помещения (было 58 квадратных метров, стало 71). Это то, что сделано.
А еще предстоит покрасить стены, смонтировать подвесной потолок и заменить напольную плитку (ту самую, которую ждали еще в сентябре). Также обновят кресла.
Прохода между залом ожидания и магазином не будет.
Зал ожидания открыли в здании вокзала в Крюково в 2015 году. Это был закуток между круглосуточным буфетом и ломбардом. Три года назад ломбард закрыли, и за счет этого немного расширили помещение для пассажиров. Вскоре станцию Крюково ждет масштабная реконструкция. Но здание вокзала сохранят.