Большинство читателей «Зеленоград.ру» выступило против сноса здания старого вокзала в Крюково. Вот их мнения 18.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Опрос о судьбе старого здания вокзала станции Крюково провела редакция «Зеленоград.ру» после появления информации о его возможном сносе. Выяснилось, что лишь 14% наших читателей, принявших участие в опросе, поддерживают снос. Остальные хотят сохранить здание, сделав внутри что-то нужно для пассажиров или музей станции Крюково. Опрос проходил на сайте и в группах в телеграме и вконтакте, в нем приняло участие более 3200 человек. В комментариях высказывались, как противники сноса, так и сторонники — вот некоторые мнения.

Историческая и культурная ценность

Одно направление дискуссии - об исторической или культурной ценности здания. Сторонники сноса считают, что типовое здание вокзала, построенное в 50-е годы прошлого века, никакой исторической ценности не имеет. Им возражают: "Может здание и не представляет какой-то там особой ценности, но хотя бы чисто эстетически домик 50-х годов, приведённый в порядок и используемый с толком, будет напоминать об историческом Крюково".

Но один из сторонников сноса, Сергей, считает, что "нежелание расставаться с чем-то привычным и «родным» не должно мешать ни развитию инфраструктуры, ни тем поколениям, для которых это здание вообще ничего не значит". На это ему ответил Никита: "Если для каких-то поколений это здание вообще ничего не значит - это наша проблема, которую нужно решать культурно-просветительными мероприятиями, а не сносом. Современная история Крюково начинается со строительства станции, и здание вокзала - пусть даже построенное после войны - является и символом, и памятью, и памятником как таковым".

К этому добавляет Елена: "Сохранение знаковых старых зданий не только не мешает, но и всемерно способствует культурному развитию следующих поколений. Наш город появился не на пустом месте, и исторический слой здесь был гораздо раньше 1941 года, но от него и так очень мало чего осталось. Считаю, станция Крюково достойна сохранения своей истории, особенно интересно было бы это сделать с акцентом на технологическую сторону ее устройства".

Здание не мешает

Другие говорят о сносе в контексте реконструкции станции Крюково. Алексей: «В чем смысл сноса? — недоумевает Алексей. — Что-то срочно понадобилось построить на месте старого вокзала? Еще один торговый центр? Станция Крюково уже перестраивается согласно проекта, здание вокзале ему не помешало».

Но сторонник сноса Владислав считает, что здание только мешает, а никакая пассажирская инфраструктура в нем не будет востребована: «Что может быть нужного для пассажиров в здании, стоящем в стороне от пути движения этих самых пассажиров? — пишет он. — Все нужное для пассажиров должно быть в строящемся сейчас новом вокзале-конкорсе. На станции должно быть всё для быстрой посадки/пересадки и то, что приносит деньги, в том числе на содержание этой самой станции. Лишние сущности — это затраты денег и времени пассажиров».

Что сделать внутри

Сейчас в старом здании вокзала - небольшой магазин, кофейня и неуютный зал ожидания, который облюбовали в основном бездомные и любители выпить. Что сделать в нем -  отдельный вопрос. В нашем опросе вариант "сделать музей" был выделен отдельно и его выбрали 38% респондентов. Остальные - 48% - хотят видеть так что-нибудь полезное для пассажиров. Впрочем, это можно и совместить.

Предложений о наполнении много. "Сейчас там работает маленький круглосуточный магазин и кафе, нареканий на качество продукции и обслуживания никогда не было и это единственное место, где круглосуточно можно купить хотя бы бутылку воды в дорогу", - считает Галина. "Сделать там кофейню, современные туалеты и точку с банкоматами/постаматами/пунктами выдачи заказов интернет-магазинов, чтобы можно было забрать заказ по дороге", предлагает Анастасия. А Ксения предлагает "сделать внутри библиотеку в дорогу, с копи-центром и бесплатными компьютерными местами, вай-фаем, зарядной станцией для гаджетов и музейной экспозицией".

Что дальше

Редакция «Зеленоград.ру» направит результаты опроса в РЖД и префектуру, чтобы проинформировать их о мнении горожан и узнать их позицию по вопросу сноса здания старого вокзала.

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Метки:
станция крюково
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