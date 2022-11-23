С началом строительства павильона на Привокзальной площади здание зажали между забором, проход к нему с одной стороны закрыт, но люди все равно идут. Так называемый зал ожидания в другой половине вокзала — место, куда приличные люди предпочитают не заходить — там в основном проводят время бездомные и любители выпить. Охраны там не видно, хоть и висит табличка о каком-то ЧОПе с круглосуточным наблюдением.

— Мне самому, мягко говоря, не нравится это соседство, — рассказал «Зеленоград.ру» владелец магазина. — Я уже предлагал РЖД взять в аренду всё помещение, включая зал ожидания, с обязательством нормально отремонтировать, поддерживать порядок, не допускать туда разных асоциальных личностей. Можно было бы убрать эту стенку, сделать единое, чистое и уютное пространство, поставить нормальные кресла и прочее. Готов и отремонтировать фасад здания. Направил в РЖД письмо по этому поводу, но ответа так и не получил…

Большинство читателей «Зеленоград.ру» высказалось против сноса вокзала и за то, чтобы сделать в нем что-нибудь полезное для пассажиров или музей станции Крюково. Один из главных аргументов — сохранение старых зданий способствует культурному развитию следующих поколений. Исторический слой Зеленограда и так практически исчез, а оставшиеся здания середины XX века можно пересчитать по пальцам.