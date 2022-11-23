Владелец магазин и кафе, занимающих часть старого здания вокзала станции Крюково, готов навести порядок и отремонтировать всё здание, поддерживать его своими силами, сделать уютный зал ожидания. Он предлагал это РЖД, но не получил ответа.
Старое здание вокзала в Крюково находится на балансе у «Российских железных дорог». Внутри сделан кое-какой ремонт, а снаружи здание обшарпано и видны трещины. Ремонт вокзала пока не планируется. И в РЖД обсуждают возможность сноса здания. Часть здания давно сдается, у пассажиров этот магазинчик востребован — он прямо рядом со станцией.
С началом строительства павильона на Привокзальной площади здание зажали между забором, проход к нему с одной стороны закрыт, но люди все равно идут. Так называемый зал ожидания в другой половине вокзала — место, куда приличные люди предпочитают не заходить — там в основном проводят время бездомные и любители выпить. Охраны там не видно, хоть и висит табличка о каком-то ЧОПе с круглосуточным наблюдением.
— Мне самому, мягко говоря, не нравится это соседство, — рассказал «Зеленоград.ру» владелец магазина. — Я уже предлагал РЖД взять в аренду всё помещение, включая зал ожидания, с обязательством нормально отремонтировать, поддерживать порядок, не допускать туда разных асоциальных личностей. Можно было бы убрать эту стенку, сделать единое, чистое и уютное пространство, поставить нормальные кресла и прочее. Готов и отремонтировать фасад здания. Направил в РЖД письмо по этому поводу, но ответа так и не получил…
Большинство читателей «Зеленоград.ру» высказалось против сноса вокзала и за то, чтобы сделать в нем что-нибудь полезное для пассажиров или музей станции Крюково. Один из главных аргументов — сохранение старых зданий способствует культурному развитию следующих поколений. Исторический слой Зеленограда и так практически исчез, а оставшиеся здания середины XX века можно пересчитать по пальцам.