РЖД изменили свои планы по сносу старого здания вокзала станции Крюково — его оставят. Зала ожидания в нём не будет, а что именно откроют — пока обсуждается. Музей тоже рассматривается.
Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в Октябрьской железной дороге. Почему снос отменили, официально не комментируют — «пересмотрели планы».
Возможно, повлиял общественный протест. Зеленоградцы выступили против сноса — лишь 14% читателей «Зеленоград.ру» проголосовали за демонтаж исторического здания. Остальные высказались за его сохранение и отметили, что внутри должно быть что-то нужное для пассажиров или музей станции Крюково. В опросе приняло участие более 3200 человек.
Снос вокзала раскритиковал «Архнадзор», объяснив его историческую ценность и обвинив руководство железной дороги в глупости и «маниакальной страсти к разрушению».
Еще в декабре в ОЖД подтверждали, что здание демонтируют после завершения реконструкции станции Крюково и открытия конкорса — пассажирского терминала. А обсуждался возможный снос еще осенью, как сообщали источники, знакомые с ситуацией. Аргументы железнодорожников — в Крюково строится новый современный пригородный вокзал со всеми удобствами, а существующий устарел, не соответствует нынешним требованиям к пассажирской инфраструктуре. Кроме того, здание не является объектом культурного наследия.
В компании «1520», занимающейся реконструкцией станции Крюково, ранее сообщили, что здание вокзала не мешает строительству. Более того, проект павильона №2 на Привокзальной площади сделан именно с учетом сохранения вокзала.
Сейчас в одной части здания небольшой магазин и кофейня, в другой — зал ожидания. Обычные пассажиры мало им пользуются, поскольку в этом зале собираются любители выпить и бездомные. Владелец кафе и магазина предлагал не сносить вокзал, а сдать ему все помещение вместе с залом ожидания. «Готов сделать вокзал чистым и уютным», говорил предприниматель.
В ОЖД сказали, что внутреннее наполнение здания в процессе обсуждения. Обсуждается в числе прочего и возможность открыть там музей. Также хотели поставить возле вокзала (или на его месте после сноса) модель паровоза — это тоже остается в планах.