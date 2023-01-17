Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в Октябрьской железной дороге. Почему снос отменили, официально не комментируют — «пересмотрели планы».

Возможно, повлиял общественный протест. Зеленоградцы выступили против сноса — лишь 14% читателей «Зеленоград.ру» проголосовали за демонтаж исторического здания. Остальные высказались за его сохранение и отметили, что внутри должно быть что-то нужное для пассажиров или музей станции Крюково. В опросе приняло участие более 3200 человек.

Снос вокзала раскритиковал «Архнадзор», объяснив его историческую ценность и обвинив руководство железной дороги в глупости и «маниакальной страсти к разрушению».

Еще в декабре в ОЖД подтверждали, что здание демонтируют после завершения реконструкции станции Крюково и открытия конкорса — пассажирского терминала. А обсуждался возможный снос еще осенью, как сообщали источники, знакомые с ситуацией. Аргументы железнодорожников — в Крюково строится новый современный пригородный вокзал со всеми удобствами, а существующий устарел, не соответствует нынешним требованиям к пассажирской инфраструктуре. Кроме того, здание не является объектом культурного наследия.

В компании «1520», занимающейся реконструкцией станции Крюково, ранее сообщили, что здание вокзала не мешает строительству. Более того, проект павильона №2 на Привокзальной площади сделан именно с учетом сохранения вокзала.

Сейчас в одной части здания небольшой магазин и кофейня, в другой — зал ожидания. Обычные пассажиры мало им пользуются, поскольку в этом зале собираются любители выпить и бездомные. Владелец кафе и магазина предлагал не сносить вокзал, а сдать ему все помещение вместе с залом ожидания. «Готов сделать вокзал чистым и уютным», говорил предприниматель.

В ОЖД сказали, что внутреннее наполнение здания в процессе обсуждения. Обсуждается в числе прочего и возможность открыть там музей. Также хотели поставить возле вокзала (или на его месте после сноса) модель паровоза — это тоже остается в планах.