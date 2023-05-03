В здании вокзала станции Крюково могут открыть музей железнодорожников 03.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Старый вокзал хотели снести, но потом передумали. Сейчас в РЖД обсуждают открытие в здании музейно-выставочной экспозиции, посвященной подвигам железнодорожников в Великой Отечественной войне. Займёт ли музей всё помещение или его часть, пока неизвестно.

О этом «Зеленоград.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В Октябрьской железной дороге пока официально не сообщили о планах открыть музей — «вопрос прорабатывается». В здании вокзала сейчас по-прежнему открыты зал ожидания, магазин и кофейня. Только подойти к ним стало сложнее: строители передвинули забор еще ближе к вокзалу, и проход остался только со стороны сквера с памятником защитникам Москвы и братской могилой.

Прошлой осенью стало известно о планах ОЖД снести вокзал в Крюково — после завершения реконструкции станции. Аргументы железнодорожников — в Крюково строится новый современный пригородный вокзал со всеми удобствами (имеется в виду конкорс, надземный переход с вестибюлями). А существующий устарел и не соответствует нынешним требованиям к пассажирской инфраструктуре. При этом здание не является объектом культурного наследия, а значит — его можно снести.

Но уже в январе планы изменились — официально сообщили, что вокзал сносить не будут. Возможно, повлиял общественный протест. Зеленоградцы выступили против сноса — лишь 14% читателей «Зеленоград.ру» проголосовали за демонтаж исторического здания. Остальные высказались за его сохранение и отметили, что внутри должно быть что-то нужное для пассажиров или музей станции Крюково. В опросе приняло участие более 3200 человек. Снос вокзала раскритиковал «Архнадзор», объяснив его историческую ценность и обвинив руководство железной дороги в глупости и «маниакальной страсти к разрушению».

Вместе с тем, отдельные сотрудники РЖД считают — или транслируют услышанную где-то информацию, — что вокзал в Крюково всё-таки снесут. Читатель «Зеленоград.ру» сообщил, что на прошлой неделе о сносе ему сказала на станции «дежурная». Строители, работающие на месте, тоже поговаривают о сносе, но без какой-либо конкретики. Реконструкции станции Крюково вокзал мешать не должен — проект работ выполнен с учетом его сохранения, стройка обходит вокзальное здание — во всяком случае, в проектных документах.

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Метки:
история зеленограда, станция крюково, музей, вокзал
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