Префектура и РЖД отфутболили здание старого вокзала на станции Крюково. Над историческим зданием снова нависла угроза сноса 15.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Продолжается перепасовка между ведомствами здания старого вокзала на станции Крюково. Сначала РЖД хотела его снести, но под общественным давлением согласились сделать там музей, а для этого передать его зеленоградской префектуре. Но теперь и префектура не хочет его забирать, потому что придётся переоформлять собственность, а это очень долго.

При этом в префектуре отметили, что саму инициативу создания в здании «исторического комплекса» (видимо, музея) поддерживают. Однако само здание — в собственности у РЖД, земельный участок — в собственности Российской Федерации, процедура передачи прав «продолжительная», поэтому в префектуре «считают целесообразным реализовать инициативу в составе инфраструктуры РЖД».

То есть снова вернулись, где были — ведь совсем недавно РЖД предложили зеленоградской префектуре забрать здание себе и делать там, что угодно. Сколько именно занимает передача прав, в префектуре не уточнили. Почему нельзя временно оформить эксплуатацию здания московскими властями (например, передачей в оперативное управление), непонятно. Почему нельзя подождать передачи прав собственности (ведь здание не мешает строительству нового вокзала), тоже непонятно.

Но структуры, которые занимаются историческим наследием, есть не только у Москвы, но и у РЖД — в организации несколько десятков музеев, из них три в Москве. Почему РЖД не хочет сама сделать ещё один музей, тоже непонятно.

Возможно, над историческим зданием (о его архитектурной ценности можно почитать здесь) из-за неспособности чиновников договориться между собой снова нависла угроза сноса. Редакция «Зеленоград.ру» продолжит заниматься этой темой.

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Метки:
станция крюково, вокзал
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Префектура и РЖД отфутболили здание старого вокзала на станции Крюково. Над историческим зданием снова нависла угроза сноса Новости
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