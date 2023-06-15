Продолжается перепасовка между ведомствами здания старого вокзала на станции Крюково. Сначала РЖД хотела его снести, но под общественным давлением согласились сделать там музей, а для этого передать его зеленоградской префектуре. Но теперь и префектура не хочет его забирать, потому что придётся переоформлять собственность, а это очень долго.

При этом в префектуре отметили, что саму инициативу создания в здании «исторического комплекса» (видимо, музея) поддерживают. Однако само здание — в собственности у РЖД, земельный участок — в собственности Российской Федерации, процедура передачи прав «продолжительная», поэтому в префектуре «считают целесообразным реализовать инициативу в составе инфраструктуры РЖД».

То есть снова вернулись, где были — ведь совсем недавно РЖД предложили зеленоградской префектуре забрать здание себе и делать там, что угодно. Сколько именно занимает передача прав, в префектуре не уточнили. Почему нельзя временно оформить эксплуатацию здания московскими властями (например, передачей в оперативное управление), непонятно. Почему нельзя подождать передачи прав собственности (ведь здание не мешает строительству нового вокзала), тоже непонятно.

Но структуры, которые занимаются историческим наследием, есть не только у Москвы, но и у РЖД — в организации несколько десятков музеев, из них три в Москве. Почему РЖД не хочет сама сделать ещё один музей, тоже непонятно.

Возможно, над историческим зданием (о его архитектурной ценности можно почитать здесь) из-за неспособности чиновников договориться между собой снова нависла угроза сноса. Редакция «Зеленоград.ру» продолжит заниматься этой темой.