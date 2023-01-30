В будущем конкорсе, по проекту, должны быть и эскалаторы, и лифты для спуска на платформы и выхода в город. Надземный переход над станцией строят для пассажиров электричек в рамках будущего МЦД-3 от Зеленограда. Для транзитного перехода из одной части города в другую будет один подземный переход — его после реконструкции планируют открыть не раньше, чем запустят МЦД. То есть, к концу года. А возможно, и позже — какое-то время после начала работы «диаметра» придется ходить, как и сейчас, по временному деревянному мосту.

Павильон №2 со стороны нового города только начали строить, хотя Привокзальную площадь огородили еще в октябре. Сейчас разбирают закрытый ранее кассовый павильон возле станции, завозят строительные конструкции и материалы. Также начался демонтаж платформы №3 — второй по счету со стороны нового города. На её месте после сноса построят новую, а затем снесут платформу №1 (крайнюю у Привокзальной площади). После реконструкции на станции будет три платформы.