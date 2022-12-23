МЦД от Зеленограда «точно успеют» запустить в октябре-декабре 2023 года. Сколько будет стоить проезд, всё ещё не решили 23.12.2022 ZELENOGRAD.RU

МЦД-3 от Зеленограда планируется запустить в четвертом квартале следующего года — то есть в период с начала октября по конец декабря, сообщил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. Но, может быть, и раньше. Сколько будет стоить проезд, обещают рассказать ближе к весне. По диаметру пойдут новые поезда, а нынешние «Ласточки» оставят для дальних маршрутов.

По планам, запустят одновременно МЦД-3 и МЦД-4 (Апрелевка — Балашиха). «Четвертый квартал следующего года — оба диаметра. Может, что-то получится раньше сделать, но на четвертый квартал точно успеем, — сказал Ликсутов. — Про тарифную политику мы расскажем в конце первого квартала следующего года. Обсуждение [ведется] и с Московской областью, и с Российскими железными дорогами».

Для Зеленограда вопрос тарифов — крайне важен. От того, в какую зону попадёт листанция Крюково зависит станет ли МЦД заменой метро в Зеленоград или нет. Если Крюково окажется в пригородной зоне, зеленоградцам по-прежнему придётся платить за электричку дороже, чем другим москвичам, а также не будет бесплатной пересадки с МЦД на автобус.

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Глава дептранса также подтвердил, что на Ленинградско-Казанском направлении (будущем МЦД-3) будут курсировать новые поезда «Иволга» и ЭП2Д. «Ласточки» останутся на Ленинградском направлении «на пригородном сообщении» — то есть, на маршрутах дальше МЦД (дальше станции Крюково).

Реконструкцию на станции Крюково планируют закончить раньше — ориентировочно в конце июля 2023 года. Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в компании «1520», которая ведет работы на станции.

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Метки:
электричка, мцд
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