По планам, запустят одновременно МЦД-3 и МЦД-4 (Апрелевка — Балашиха). «Четвертый квартал следующего года — оба диаметра. Может, что-то получится раньше сделать, но на четвертый квартал точно успеем, — сказал Ликсутов. — Про тарифную политику мы расскажем в конце первого квартала следующего года. Обсуждение [ведется] и с Московской областью, и с Российскими железными дорогами».

Для Зеленограда вопрос тарифов — крайне важен. От того, в какую зону попадёт листанция Крюково зависит станет ли МЦД заменой метро в Зеленоград или нет. Если Крюково окажется в пригородной зоне, зеленоградцам по-прежнему придётся платить за электричку дороже, чем другим москвичам, а также не будет бесплатной пересадки с МЦД на автобус.