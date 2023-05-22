Сергей Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы мэра Москвы от партии «Единая Россия». Раньше он уже дважды переизбирался, но в выборах участвовал, как самовыдвиженец, собирая подписи.

В руководстве московского отделения «Единой России» объяснили решение Собянина выдвигаться от партии тесной связью мэра с ней и «консолидацией общества вокруг президента и его партии». Собянин — член бюро высшего совета «Единой России».

Однако перед прошлыми выборами Собянин говорил, что «должность мэра в большей степени хозяйственная, чем политическая», и тот, кто её занимает, «должен слышать мнения и учитывать настроения горожан самых разных политических взглядов». Поэтому Собянин выдвигался тогда, по его собственным словам «от партии москвичей», то есть собирал подписи, как самовыдвиженец. Означает ли нынешнее решение, что теперь Собянин не будет представлять интересы москвичей, поддерживающих взгляды других партий, непонятно.

Собянин руководит Москвой 13 лет и предстоящие выборы мэра станут для него третьими. Раньше число сроков на этом посту было ограничено двумя, но после изменения федерального закона два года назад Собянин получил возможность баллотировать в третий раз.

Перед прошлыми выборами, в 2018 году, он размышлял, не засиделся ли на этой должности, но пришёл к выводу, что нет. Свою работу в Москве он сравнил тогда с недописанной картиной, которая в таком виде не принесет удовлетворения ни ему, ни москвичам. Кроме того, Собянин боялся, что у его сменщика будут другие приоритеты и «все усилия и жертвы могут оказаться напрасными». Сколько ещё времени ему потребуется, чтобы закончить эту «картину» и возможно ли это в принципе, Собянин тогда не уточнил.

Голосование на выборах мэра пройдет 10 сентября. Мэр избирается на пять лет. 46% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, заявили, что будут голосовать за Собянина; 11% - за любого, кроме Собянина; 25% - ещё не определились с кандидатом.

Конкурировать с Собяниным будут представители других партий: от КПРФ пойдет внук лидера партии Леонид Зюганов, от ЛДПР — вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, от «Справедливой России» — лидер московского отделения Дмитрий Гусев, от партии «Новые люди» — депутат Госдумы Владислав Даванков.