Речь идет не о Геннадии, а о Леониде — 34-летнем внуке лидера КПРФ. Он десять лет проработал в партии и восемь лет был депутатом Мосгордумы. Решение о выдвижении приняла кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ, официальная церемония выдвижения пройдет чуть позже.

Также известны кандидаты в мэры от других партий. ЛДПР собирается выдвинуть на выборы мэра Москвы вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. «Справедливая Россия» — лидера московского отделения Дмитрия Гусева. Другие партии пока не определились.

Сергей Собянин об участии пока не объявлял, но возможность повторного участия у него есть, несмотря на то, что должность мэра он занимает уже 13 лет.

Выборы мэра Москвы состоятся 10 сентября. Его избирают на пять лет.

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