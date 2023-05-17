Определился ещё один кандидат на пост мэра Москвы — от партии «Новые люди» 17.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Депутат Госдумы Владислав Даванков станет кандидатом на пост мэра Москвы от партии «Новые люди». Партийная конференция, на которой кандидат будет назван официально, пройдет в пятницу.

39-летний Даванков до начала политической карьеры закончил исторический факультет МГУ, занимался сетевым маркетингом, возглавлял фонд поддержки образовательных программ, как гендиректор НКО запускал конкурсы, направленные на создание социальных лифтов для россиян. Хакатон курируемого им конкурса «Цифровой прорыв» попал в книгу рекордов Гиннесса как самый массовый в мире. Даванков руководил избирательной кампанией партии «Новые люди». В Госдуме координирует деятельность комитетов по охране здоровья и культуре. После 24 февраля 2022 года внесен в санкционные списки Евросоюза, США и других стран. Награжден государственной наградой, отмечен благодарностью президента Путина.

Таким образом определились кандидаты от всех партий, прошедших в парламент: от КПРФ пойдет внук лидера партии Леонид Зюганов, от ЛДПР — вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, от «Справедливой России» — лидер московского отделения Дмитрий Гусев. Действующий мэр Собянин также, вероятнее всего, будет повторно претендовать на пост мэра — возможность повторного участия у него есть, несмотря на то, что должность мэра он занимает уже 13 лет. На прошлых выборах Собянин шел самовыдвиженцем, а не от «Единой России».

Эксперты предполагают, что других кандидатов (например, от парии «Яблоко») не будет — для регистрации им надо будет заручиться поддержкой муниципальных депутатов, а это вряд ли получится.

Голосование на выборах мэра Москвы состоятся 10 сентября. Его избирают на пять лет.

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Метки:
выборы, сюжет: выборы мэра в 2023 году
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