Корпус 935 на Солнечной аллее готовят к вводу в эксплуатацию. Летом туда начнут переезжать жители последней пятиэтажки 9 микрорайона 30.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Жителей пятиэтажки 926 будут переселять в корпус 935, который сейчас готовится к сдаче в эксплуатацию. Сдать новостройку планируется в течение ближайшего месяца. Передать её под заселение — с июня, а завершить все переезды предполагается до конца 2024 года, в рамках первой этапа программы реновации, рассказали «Зеленоград.ру» в департаменте градостроительной политики.

В начале марта уведомления о предстоящем переезде получили около 500 жителей двух соседних пятиэтажек — корпусов 925 и 927. Их переселяют в корпус 936, соседний с 935, он был введен в эксплуатацию в ноябре. Ранее ожидалось, что обе новостройки сдадут до конца 2022 года, затем сдачу корпуса 935 перенесли на первый квартал 2023 года.

Сейчас в корпусе 935 завершаются отделочные работы, устанавливается сантехника в квартирах, ведутся пусконаладочные работы. Мосгосстройнадзор проводит финальную проверку объекта, рассказал зампрефекта Дмитрий Морозов.

Корпус 935 состоит из двух 11-этажек с подземной автостоянкой на 106 машин, в нём будет в общей сложности 180 квартир: 37 однокомнатных, 116 двухкомнатны и 27 трехкомнатных.

Все новостройки по программе реновации сдаются с типовой отделкой, готовые к заселению. После принятия решения о начале переселения жители пятиэтажек, зарегистрированные на портале Мос.ру, получают уведомления в личном кабинете. На стендах у подъездов также должна появиться информация о начале работы Центра информирования по переселению (его адресе, контактах и графике работы).

Читайте также
Первые новостройки по программе реновации в Зеленограде: подробный обзор внутри и снаружи
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 9, жилищное строительство, реновация, корпус 926
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Детский сад начали строить в новом зеленоградском микрорайоне «Зеленый парк». Причем ещё до появления первых жильцов Новости
Корпус 935 на Солнечной аллее готовят к вводу в эксплуатацию. Летом туда начнут переезжать жители последней пятиэтажки 9 микрорайона Новости
В МЖК устроят более ста дополнительных парковочных мест Новости
Музыкальная сказка «Гадкий утёнок» Московского академического театра сатиры — 8 апреля в КЦ «Зеленоград» Афиша
Остатки снесенного забора поселка «Трамвай» вытаяли из-под снега. Теперь вдоль пешеходных дорожек — ямы и торчащие из земли железки Новости
Несколько сотен новых урн купят для благоустройства Зеленограда. Цена на них может удвоиться по сравнению с прошлым годами Новости
Вакансии салона и студии красоты «Никор» и «Никор Beauty House» — требуются мастера бьюти-сервиса и администратор Реклама
Заброшенный и пустующий детский сад в Голубом планируют открыть к концу года. Перед этим его отремонтируют Новости
Концерт «Гарри Поттер. Оркестр Sonorus» — 22 апреля на сцене КЦ «Зеленоград» Афиша
Открытие футбольного поля в 9-м микрорайоне снова отложили. На этот раз из-за санкций Новости
Проход к станции Крюково от корпуса 1824 завалило грязью от стройки Новости
Трехмесячного котенка, забравшегося на дерево, спасли местные жители - нашли и оплатили альпиниста Жизнь
Новое ограждение вокруг Михайловского пруда в 15 микрорайоне не пережило зиму Новости
Пикап вылетел с дороги и врезался в шумозащитный экран Новости
Кино и творчество! Киношкола «action!» приглашает всех на бесплатные мастер-классы и кинопоказы. Не пропустите! Реклама
Новый рыболовный магазин «Рыболов-88» в Голубом — скоро открытие Реклама
Концерт Олега Погудина «Русский романс» — 4 апреля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Управа заказала проект нового пешеходного перехода в 11-м микрорайоне. Возможно, он будет приподнятым Новости
Музыкальный спектакль «Сказки Пушкина» — 2 апреля в КЦ «Зеленоград» Афиша
Напротив 14-го микрорайона построят торгово-офисный центр Новости
Заброшенное большое помещение во «Флейте» выставили на продажу. Раньше там хотели открыть спортклуб Новости
Для ремонта карусели на площади Юности не могут найти запчасти Новости
Жители Алабушево стали заложниками сразу трёх ударных (буквально) транспортных строек - стены трясутся, дома вибрируют, звенит, скачет и падает посуда Истории
Temple Bar и чайхона «ВГости» приглашают — приходите в рестораны на Центральном проспекте или заказывайте доставку блюд на дом Реклама
Началось выдвижение участников второй народной премии «Зеленоград.ру». Предлагайте для голосования лучшие компании и людей нашего города Истории
«Жилищнику» запретили использовать вонючую краску, если подъезд невозможно «качественно» проветрить Новости
Фирменные колбасы, большая пивная карта, комбо-обеды, детское меню — и другие предложения ресторана «Колбасофф» Реклама
Сделать разметку для организации посадки в 400-й экспресс Истории
© 1997–2023 Зеленоград.ру