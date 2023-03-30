Жителей пятиэтажки 926 будут переселять в корпус 935, который сейчас готовится к сдаче в эксплуатацию. Сдать новостройку планируется в течение ближайшего месяца. Передать её под заселение — с июня, а завершить все переезды предполагается до конца 2024 года, в рамках первой этапа программы реновации, рассказали «Зеленоград.ру» в департаменте градостроительной политики.
В начале марта уведомления о предстоящем переезде получили около 500 жителей двух соседних пятиэтажек — корпусов 925 и 927. Их переселяют в корпус 936, соседний с 935, он был введен в эксплуатацию в ноябре. Ранее ожидалось, что обе новостройки сдадут до конца 2022 года, затем сдачу корпуса 935 перенесли на первый квартал 2023 года.
Сейчас в корпусе 935 завершаются отделочные работы, устанавливается сантехника в квартирах, ведутся пусконаладочные работы. Мосгосстройнадзор проводит финальную проверку объекта, рассказал зампрефекта Дмитрий Морозов.
Корпус 935 состоит из двух 11-этажек с подземной автостоянкой на 106 машин, в нём будет в общей сложности 180 квартир: 37 однокомнатных, 116 двухкомнатны и 27 трехкомнатных.
Все новостройки по программе реновации сдаются с типовой отделкой, готовые к заселению. После принятия решения о начале переселения жители пятиэтажек, зарегистрированные на портале Мос.ру, получают уведомления в личном кабинете. На стендах у подъездов также должна появиться информация о начале работы Центра информирования по переселению (его адресе, контактах и графике работы).