В начале марта уведомления о предстоящем переезде получили около 500 жителей двух соседних пятиэтажек — корпусов 925 и 927. Их переселяют в корпус 936, соседний с 935, он был введен в эксплуатацию в ноябре. Ранее ожидалось, что обе новостройки сдадут до конца 2022 года, затем сдачу корпуса 935 перенесли на первый квартал 2023 года.

Сейчас в корпусе 935 завершаются отделочные работы, устанавливается сантехника в квартирах, ведутся пусконаладочные работы. Мосгосстройнадзор проводит финальную проверку объекта, рассказал зампрефекта Дмитрий Морозов.