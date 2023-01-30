На длительный слив канализационно-бытовых отходов в озеро Черное рядом с деревней Брехово пожаловалась в Следственный комитет местная жительница. Сброс отходов из-за устаревшей канализационной насосной станции происходит уже год, написала она (а на самом деле, больше, и от него страдает не только Чёрное озеро, но и соседнее Рузинское водохранилище) — «обращения в компетентные структуры результатов не принесли». Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и расследовать нарушение, грозящее экологическим бедствием.
Раньше следственное управление Следственного комитета по Московской области отказало в возбуждении уголовного дела. Теперь подмосковному управлению поручено расследовать уголовное дело по факту длительного сброса отходов, а затем представить доклад о его предварительных и окончательных результатах в СК. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
«Старая насосная система не рассчитана на новые многоквартирные дома, в связи с чем она не справляется со своими функциями. Вследствие этого с февраля прошлого года происходит сброс отходов, загрязняющих окружающую среду, что может привести к экологическому бедствию» , — так описывают ситуацию в СК.
«Водоем продолжает в режиме 24/7 загрязняться канализационными стоками, — передаёт портал „Экооборона“ последние новости, полученные от местных жителей. — Из канализационно-насосной станции (КНС) сточные воды попадают Бреховский лес и озеро Черное. КНС регулярно ломается и течет, ее постоянно ремонтируют. Приходили экологи брать пробы воды — и далее ничего не происходило. Озеро на грани вымирания, а оно стоит в списке на получение статуса особо охраняемой природной территории. В нем обитают краснокнижные животные и растения. Каждую весну происходит массовый мор рыбы».
С 1 января Брехово перешло из городского округа Солнечногорск в Химки, но проблема канализационных сбросов так и остаётся нерешенной. Рузинское водохранилище и Чёрное озеро рядом с Брёхово, соединённые ручьём Раздеришка, уже много лет страдают от канализационных стоков. Экосистема не успевает реабилитироваться — выбросы следуют один за другим, как и рейды с проверками.
В октябре прошлого года жители микрорайона Школьный деревни Брёхово сняли видеорепортаж о канализационных «гейзерах» на берегу, предъявив коллекцию бесполезных отписок чиновников. «Мы обращались в в полицию, отдел экологии, управляющую компанию, местную администрацию, главе города, но результата нет. Одни отписки», — рассказали они.
Основным виновником экологических нарушений жители считают ресурсоснабжающую организацию — МКП ИК ЖКХ, которая сбрасывает отходы и выкачивает содержимое канализационных колодцев в озеро. В министерстве ЖКХ Московской области провели проверку и объяснили перебои в работе КНС большим износом оборудования и засорами. Коммунальщики обвинили в проблеме жителей, которые выбрасывают в канализацию неподходящие отходы: «Колодец часто забивается, мы его откачиваем, спускается человек и чистит камеру — вот что мы достаем оттуда раз в неделю: полотенца, арматуру, одежда, одеяла и камни». На самом деле, система просто не справляется с нагрузкой, уверены жители — до 2007 года в Рузино и Брёхово было несколько пятиэтажек, а затем вырос целый микрорайон из новых многоэтажных домов.
В качестве оперативного решения в управлении ЖКХ администрации Солнечногорска пообещали, что МКП ИК ЖКХ поставит дробилку для крупного мусора перед КНС. «Дробилка должна решить все проблемы, но жители в этом сомневаются и требуют реконструкции канализации» , — подытожили журналисты телеканала 360 в своём репортаже.
Местная администрация и МКП ИК ЖКХ получили также рекомендации «рассмотреть возможность капитального ремонта» или реконструкции КНС вместе с участком сетей водоотведения, рекультивировать и дезинфицировать территорию сливов с применением сорбентов. Было ли хоть что-то сделано в этом направлении — неизвестно, но жители Брёхово продолжают снимать на видео новые канализационные «паводки».