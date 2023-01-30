Сбросами канализации в озеро рядом с Зеленоградом заинтересовался глава Следственного комитета — Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, хотя раньше его подчиненные отказались 30.01.2023 ZELENOGRAD.RU

На длительный слив канализационно-бытовых отходов в озеро Черное рядом с деревней Брехово пожаловалась в Следственный комитет местная жительница. Сброс отходов из-за устаревшей канализационной насосной станции происходит уже год, написала она (а на самом деле, больше, и от него страдает не только Чёрное озеро, но и соседнее Рузинское водохранилище) — «обращения в компетентные структуры результатов не принесли». Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и расследовать нарушение, грозящее экологическим бедствием.

Раньше следственное управление Следственного комитета по Московской области отказало в возбуждении уголовного дела. Теперь подмосковному управлению поручено расследовать уголовное дело по факту длительного сброса отходов, а затем представить доклад о его предварительных и окончательных результатах в СК. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Старая насосная система не рассчитана на новые многоквартирные дома, в связи с чем она не справляется со своими функциями. Вследствие этого с февраля прошлого года происходит сброс отходов, загрязняющих окружающую среду, что может привести к экологическому бедствию» , — так описывают ситуацию в СК.

«Водоем продолжает в режиме 24/7 загрязняться канализационными стоками, — передаёт портал „Экооборона“ последние новости, полученные от местных жителей. — Из канализационно-насосной станции (КНС) сточные воды попадают Бреховский лес и озеро Черное. КНС регулярно ломается и течет, ее постоянно ремонтируют. Приходили экологи брать пробы воды — и далее ничего не происходило. Озеро на грани вымирания, а оно стоит в списке на получение статуса особо охраняемой природной территории. В нем обитают краснокнижные животные и растения. Каждую весну происходит массовый мор рыбы».

С 1 января Брехово перешло из городского округа Солнечногорск в Химки, но проблема канализационных сбросов так и остаётся нерешенной. Рузинское водохранилище и Чёрное озеро рядом с Брёхово, соединённые ручьём Раздеришка, уже много лет страдают от канализационных стоков. Экосистема не успевает реабилитироваться — выбросы следуют один за другим, как и рейды с проверками.

Читайте также
Как гейзеры из канализации убивают водоёмы рядом с Брёхово и Рузино. За несколько лет местные жители смогли добиться только коллекции бесполезных отписок
Осенняя предыстория

В октябре прошлого года жители микрорайона Школьный деревни Брёхово сняли видеорепортаж о канализационных «гейзерах» на берегу, предъявив коллекцию бесполезных отписок чиновников. «Мы обращались в в полицию, отдел экологии, управляющую компанию, местную администрацию, главе города, но результата нет. Одни отписки», — рассказали они.

Основным виновником экологических нарушений жители считают ресурсоснабжающую организацию — МКП ИК ЖКХ, которая сбрасывает отходы и выкачивает содержимое канализационных колодцев в озеро. В министерстве ЖКХ Московской области провели проверку и объяснили перебои в работе КНС большим износом оборудования и засорами. Коммунальщики обвинили в проблеме жителей, которые выбрасывают в канализацию неподходящие отходы: «Колодец часто забивается, мы его откачиваем, спускается человек и чистит камеру — вот что мы достаем оттуда раз в неделю: полотенца, арматуру, одежда, одеяла и камни». На самом деле, система просто не справляется с нагрузкой, уверены жители — до 2007 года в Рузино и Брёхово было несколько пятиэтажек, а затем вырос целый микрорайон из новых многоэтажных домов.

В качестве оперативного решения в управлении ЖКХ администрации Солнечногорска пообещали, что МКП ИК ЖКХ поставит дробилку для крупного мусора перед КНС. «Дробилка должна решить все проблемы, но жители в этом сомневаются и требуют реконструкции канализации» , — подытожили журналисты телеканала 360 в своём репортаже.

Местная администрация и МКП ИК ЖКХ получили также рекомендации «рассмотреть возможность капитального ремонта» или реконструкции КНС вместе с участком сетей водоотведения, рекультивировать и дезинфицировать территорию сливов с применением сорбентов. Было ли хоть что-то сделано в этом направлении — неизвестно, но жители Брёхово продолжают снимать на видео новые канализационные «паводки».

Читайте также
Поселок «Трамвай» заподозрили в сбросе канализации в реку Сходня
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
экология, деревня брехово, загрязнение воды, канализация
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Творческий вечер Василия Владимировича из группы «Кирпичи» — 4 февраля в клубе «Кинематограф» Афиша
В новом вокзале на станции Крюково начали монтировать эскалаторы Новости
Новогодний праздник для детей прошёл в дилерском центре «Автодин» — рассказываем подробности Реклама
Центр интеллектуального развития E=mc2 приглашает школьников от 7 до 18 ти лет на занятия Реклама
Сбросами канализации в озеро рядом с Зеленоградом заинтересовался глава Следственного комитета — Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, хотя раньше его подчиненные отказались Новости
Сказка «Аленький цветочек» — 19 февраля в культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Фармацевтический завод «Велфарм-М» запустили в промзоне Алабушево — там появится до полутора тысяч рабочих мест Новости
День бренда L’Oreal в имидж-лаборатории «Персона-Зeлeнопарк» — в пятницу 3 февраля Реклама
Ресторан «Пивальди» с блюдами по 200 рублей открылся на площади Юности. Но в тестовом режиме Новости
Дополнительный травмпункт для взрослых открывать в Зеленограде не планируют. Хотя существующий периодически перегружен Новости
«Трамвай» подал иск к префектуре. Вероятно, хочет вернуть снесенный забор Новости
Из-за гололеда на платной дороге М-11 столкнулись 16 машин. Пришлось перекрывать движение Новости
Наборы наклеек с известными местами Зеленограда, нарисованные местными художниками, появились в «Озоне» Вся прибыль от продажи идёт на работу нашей редакции Новости
Тройня родилась в зеленоградском роддоме — два мальчика и девочка Новости
Старт продаж апартаментов Wellbe в 14 микрорайоне — помещения «под ключ» для аренды или проживания с выгодой до 20% Реклама
Автобусный маршрут «400 экспресс» переименуют в e41 Новости
Расширение дорог в Андреевке отложили минимум на два года Новости
Концерт Хабиба в КЦ «Зеленоград» — 5 февраля. Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
«Жилищник» обманывает собственников квартир — якобы общие собрания теперь можно проводить только в системе «Электронный дом» Новости
Незаконное ограждение от Панфиловского проспекта к Дворцу творчества начали демонтировать. Но это только первый шаг к восстановлению законности Новости
Школа каратэ киокушинкай «Гамбару Додзё» ведёт набор во взрослую группу — возраст 35-60 лет, приглашаются мужчины и женщины Реклама
Зеленоградцев старшего поколения приглашают на бесплатные IT-курсы в рамках проекта «Московское долголетие» Новости
Гончарная мастерская «Гранат» в 4 микрорайоне — что внутри? Реклама
Сказка «Цветик-семицветик» — 25 февраля в культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Бесплатное обучение катанию на коньках на катках в 4 и 20-м микрорайонах. Расписание занятий для детей и взрослых Новости
Плохая уборка льда привела к многочисленным травмам. Единственный в городе травмпункт не справляется — люди часами ждут в очереди Истории
Отмены электричек с 30 января по 28 февраля. Перерывы в некоторые дни составят более трёх часов Новости
Префектура обещает не форсировать установку постаматов в подъездах жилых домов. Но «Жилищник» уже поставил розетки для их подключения Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру