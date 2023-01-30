На длительный слив канализационно-бытовых отходов в озеро Черное рядом с деревней Брехово пожаловалась в Следственный комитет местная жительница. Сброс отходов из-за устаревшей канализационной насосной станции происходит уже год, написала она (а на самом деле, больше, и от него страдает не только Чёрное озеро, но и соседнее Рузинское водохранилище) — «обращения в компетентные структуры результатов не принесли». Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и расследовать нарушение, грозящее экологическим бедствием.

Раньше следственное управление Следственного комитета по Московской области отказало в возбуждении уголовного дела. Теперь подмосковному управлению поручено расследовать уголовное дело по факту длительного сброса отходов, а затем представить доклад о его предварительных и окончательных результатах в СК. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Старая насосная система не рассчитана на новые многоквартирные дома, в связи с чем она не справляется со своими функциями. Вследствие этого с февраля прошлого года происходит сброс отходов, загрязняющих окружающую среду, что может привести к экологическому бедствию» , — так описывают ситуацию в СК.