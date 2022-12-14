Постановление о переводе 34 населенных пунктов Солнечногорского округа в административное подчинение Химкам подписал губернатор Московской области. Оно вступает в силу с 1 января 2023 года. Вот список:

Благовещенка

Большаково

Брёхово

Веревское

Владычино

Голиково

Дубровки

Елино

Жаворонки

Жигалово

Жилино

Исаково

Клушино

Лигачёво

Лугинино

Лунёво (деревня и поселок)

Мышецкое

Николо-Черкизово

Носово

Паршино

Перепечино

Пикино

Подолино

Подсобное хозяйство санатория им.Артёма

Поярково

Рузино

посёлок санатория «Мцыри»

посёлок санатория «Энергия»

Середниково

Фёдоровка

Чашниково

Чёрная Грязь

Шемякино

5-е Горки

Решение о передаче Луневского и Кутузовского сельских поселений Химкам приняли советы депутатов. Теперь с юго-востока у Зеленограда будет большая граница с Химками.