Определен список населенных пунктов, которые перейдут из Солнечногорского округа в Химки 14.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Постановление о переводе 34 населенных пунктов Солнечногорского округа в административное подчинение Химкам подписал губернатор Московской области. Оно вступает в силу с 1 января 2023 года. Вот список:

  • Благовещенка
  • Большаково
  • Брёхово
  • Веревское
  • Владычино
  • Голиково
  • Дубровки
  • Елино
  • Жаворонки
  • Жигалово
  • Жилино
  • Исаково
  • Клушино
  • Лигачёво
  • Лугинино
  • Лунёво (деревня и поселок)
  • Мышецкое
  • Николо-Черкизово
  • Носово
  • Паршино
  • Перепечино
  • Пикино
  • Подолино
  • Подсобное хозяйство санатория им.Артёма
  • Поярково
  • Рузино
  • посёлок санатория «Мцыри»
  • посёлок санатория «Энергия»
  • Середниково
  • Фёдоровка
  • Чашниково
  • Чёрная Грязь
  • Шемякино
  • 5-е Горки

Решение о передаче Луневского и Кутузовского сельских поселений Химкам приняли советы депутатов. Теперь с юго-востока у Зеленограда будет большая граница с Химками.

Читайте также
Почти сто тысяч неучтенных жителей обнаружили в Солнечногорском округе по итогам переписи
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
солнечногорский округ, химки
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В каком порядке должны убирать снег во дворах Гид
Массовые отмены электричек с 11 декабря Новости
Клуб друзей «Зеленоград.ру» собирает группу на бесплатное занятие в студии джампинг-фитнеса New Style Афиша
Скейт-парк на Озерной аллее восстановят в следующем году. За шесть лет он полностью развалился Новости
По делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки» задержан сварщик и прораб - их считают главными виновниками Новости
В новой детской поликлинике в Крюково будет травмпункт. Ближайший расположен в десяти минутах пешком Новости
На станцию Крюково второй день приходится прорываться через навалы снега и глубокие лужи Новости
Безопасные горки для зимнего катания установят в Зеленограде (вот их адреса). С остальным будут бороться Новости
Акция в клинике «Детство плюс» — с 12 декабря скидка 20% на компьютерную томографию и МРТ-обследования* Реклама
Открылась новая парикмахерская сети «Прядки в порядке» — на Георгиевском проспекте, 37к2 Реклама
Сохранения пешеходного прохода к Дворцу творчества будут добиваться через суд. К иску может присоединиться более 1400 человек Новости
Историческая реконструкция эпизодов битвы за Москву в декабре 1941 — фото Истории
Центр комплексной подготовки «Воин» — новая жизнь клуба в 11-м микрорайоне. Знание, сила, уверенность, здоровье и воспитание личности Партнёрский материал
Предприятие быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» (на Панфиловском проспекте) — приглашает на работу Реклама
Станцию Крюково затопило ледяным дождём Новости
Директор Дворца творчества обратилась к родителям из-за перекрытия пешеходных дорожек Новости
Дарите кино на Новый год. Подарочные карты в сети «Синема Парк» и «Формула кино» Реклама
Новый маркет-бар Bootleggers в 18 микрорайоне — здесь можно купить напитки вечером и ночью, а также перекусить реклама
Участок за «клюшкой» в Южной промзоне готовят к строительству многоэтажного паркинга Новости
Компьютерная томография с контрастным усилением — в диагностическом центре «Томоград» Реклама
«Вечный огонь». Как прах Неизвестного солдата из Зеленограда оказался у Кремлёвской стены Истории
Клининговая компания «Чистый свет» поможет с регулярной и предпраздничной уборкой — генеральная уборка домов и квартир качественно и с гарантией Реклама
В мусоропровод засунули подушку. На прошлой неделе — одеяло. Что дальше? Жизнь
Возле метро «Пятницкое шоссе» открыли новую парковку — бесплатную для тех, кто едет на метро Новости
Автобусу от Малино изменили расписание, чтобы на него успевали пассажиры вечерней электрички. Так они избегают ужасного пешеходного моста в Крюково Новости
Новогодняя программа мероприятий от библиотек и культурных центров Зеленограда — игры, спектакли, мастер-классы, фотосессии Реклама
Акция «Счастливые Будни» в СушиСтор Зеленопарк — скидка -30% Реклама
Новый магазин-шоурум итальянской женской одежды ITALIA by OLESIA — честные цены, лучшее качество, поставки напрямую от ведущих фабрик Италии Реклама
© 1997–2022 Зеленоград.ру