Почти сто тысяч неучтенных жителей обнаружили в Солнечногорском округе по итогам переписи
Постановление о переводе 34 населенных пунктов Солнечногорского округа в административное подчинение Химкам подписал губернатор Московской области. Оно вступает в силу с 1 января 2023 года. Вот список:
- Благовещенка
- Большаково
- Брёхово
- Веревское
- Владычино
- Голиково
- Дубровки
- Елино
- Жаворонки
- Жигалово
- Жилино
- Исаково
- Клушино
- Лигачёво
- Лугинино
- Лунёво (деревня и поселок)
- Мышецкое
- Николо-Черкизово
- Носово
- Паршино
- Перепечино
- Пикино
- Подолино
- Подсобное хозяйство санатория им.Артёма
- Поярково
- Рузино
- посёлок санатория «Мцыри»
- посёлок санатория «Энергия»
- Середниково
- Фёдоровка
- Чашниково
- Чёрная Грязь
- Шемякино
- 5-е Горки
Решение о передаче Луневского и Кутузовского сельских поселений Химкам приняли советы депутатов. Теперь с юго-востока у Зеленограда будет большая граница с Химками.
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