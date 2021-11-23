Почти сто тысяч неучтенных жителей обнаружили в Солнечногорском округе по итогам переписи 23.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Солнечногорский округ стал одним из лидеров по приросту населения по итогам переписи — в нем обнаружилось почти сто тысяч неучтенных жителей. В будущем это может повлиять на бюджетное финансирование района.

Около 230 тысяч человек живут на территории Солнечногорского округа, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Таковы предварительные итоги Всероссийской переписи населения, которая завершилась 14 ноября. При этом по последним данным Росстата, в Солнечногорском округе живет 146 тысяч человек.

Такое расхождение может быть связано с тем, что Росстат опирается на данные предыдущей переписи 2010 года и корректирует их с учётом рождаемости, смертности, а также числа прибывших и уехавших с этой территории. В то же время москвичи нередко покупают квартиры в области, но сохраняют регистрацию в столице. Это приводит к тому, что бюджетные расходы на Солнечногорский район могли были сильно занижены, раз они рассчитывались на меньшее число жителей.

В итоге в Солнечногорском округе не хватает школ, поликлиник, автобусов, дорог — люди и администрация решают эти проблемы как могут. Люди устраиваются в зеленоградские школы и детсады, зачастую с фиктивной регистрацией. Администрация определяет, где делать благоустройство или строить дороги голосованиями на портале «Добродел», косвенно замеряя таким образом реальную численность населения.

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В то же время местная администрация может пытаться раздуть численность населения, так как она напрямую влияют на бюджетное финансирование, которое часто распределяется на подушевой основе, рассказал «Медузе» (признана иностранным агентом) бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша.

Окончательные итоги переписи обещают подвести до конца 2022 года. По Зеленограду итогов пока нет, известно только, что в районе Матушкино было переписано около 42,5 тысяч человек, то есть на полторы тысячи больше, чем жило в районе по данным Росстата на начало года. Впрочем, это может быть связано с дублями, которые позже будут удалены из результатов.

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Метки:
солнечногорский округ, перепись населения, прирост населения, население
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