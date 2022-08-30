С просьбой "рассмотреть такую возможность" к солнечногорскому совету депутатов в начале августа обратилось правительство Московской области. Официальная причина - в Химках плотная застройка и не хватает земли для размещения социальных объектов и кладбищ. Это связано в том числе с ограничениями из-за близости аэропорта Шереметьево, в санитарно-защитной зоне которого запрещено строить такие объекты.

После этого депутаты несколько раз пытались решить вопрос - удалось лишь 26-го августа.

Суммарная площадь Луневского и Кутузовского поселений - лишь 14% от всего Солнечногорского округа, но их ценность в расположенных там крупных налогоплательщиках (например, "Пепсико" и другие на площадках "Шерризон") и в большом количестве расположенной близко к Москве неосвоенной земли, которую можно будет застроить, считает бывший главы Андреевки Ивана Ульянченко.

По уставу Солнечногорского округа для изменения границ депутаты только назначают голосование, но решение принимают жители (статья 18). Но в областном правительстве считают, что согласие населения выражают их представители, то есть депутаты. Они ссылаются на федеральный закон о местном самоуправлении (часть 2, статья 12).

Некоторые противники изменения границ считают, что на их сторону встанет прокуратура. Однако глава совета депутатов Марина Веремеенко сообщила, что на заседании 26-го присутствовал представитель прокуратуры, а на все вопросы депутатов "были даны подробные ответы". В итоге единственным противником объединения оказался депутат Александр Романов от КПРФ. Хотя формально присоединение новых территорий к Химкам ещё не завершено, маловероятно, что кто-то сможет его остановить.

Какие последствия это объединение несет для Зеленограда, сказать пока сложно. Кажется, что с уходом относительно богатых поселений, положение в оставшихся, в том числе тех, кто находится на границе с нашим городом, ещё ухудшится. В обсуждениях в соцсетях одни предрекают дальнейшее расчленение Солнечногорского округа ("Смирновку и Кривцово заберет Клин, Соколовское заберет Истра и так далее"), другие мечтают о присоединении к Зеленограду Андреевки.