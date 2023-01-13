Жители «Зеленоград-сити» попросили запретить проезд во дворы грузовиков. Им отказали 13.01.2023 ZELENOGRAD.RU

«Пятерочку» на первом этаже новостройки в 3-м микрорайоне открыли без специального места для разгрузки товаров. Грузовик просто заезжает на тротуар, товар заносят через дверь в торце дома. Всё это небезопасно для взрослых пешеходов и детей. Для решения проблемы жители обращались к властям, но те ограничились письмом в магазин с просьбой «соблюдать правила». Такая политика властей в других микрорайонах приводила в итоге к гибели людей.

В установке дорожных знаков, запрещающих движение грузовиков к корпусу 341, отказала зеленоградская комиссия по организации и безопасности дорожного движения. Поскольку действие такого знака «не распространяется на грузовые автомобили, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне». При этом управа направила директору магазина обращение о необходимости соблюдать пункт 17 ПДД, регламентирующий правила движения транспорта в жилой зоне и дворовых территориях. В частности, запрещающий стоянку грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн вне специально выделенных (и обозначенных знаками и (или) разметкой) мест. Такого места у корпуса 341 нет.

Активисты из числа жителей обращались к главе муниципального округа Ирине Юдахиной и в управу района Савелки. Там сочувственно выслушали, организовали собрание с участием директора магазина (представителя арендатора), собственника помещения (арендодателя) и недовольных жильцов. Каких-либо практических результатов это не дало. Две жительницы корпуса 341 пошли на прием к заместителю префекта Дмитрию Морозову — поговорить по поводу грузовиков во дворе, прямо рядом с детской площадкой. Обе очень беспокоятся за безопасность своих детей, которые здесь же гуляют и переходят дорогу. Диалога не получилось. «Я пыталась говорить с ним о детях, о ненормальной и опасной ситуации, мне в ответ просто затыкали рот — „Замолчите, я сейчас говорю“ , — описала „Зеленоград.ру“ это общение одна из женщин. — Это было совершенно по-хамски».

По существу же Морозов сообщил, что никаких знаков или заграждений для проезда грузовиков во дворы сейчас поставить нельзя, поскольку идет расширение проезда между «Флейтой» и «Зеленоград-сити». И проблему, возможно, решат только после окончания работ. Между тем, расширение, по планам, завершат только в начале 2024 года. Еще один аргумент зампрефекта: если закрыть проезд грузовикам «Пятерочки», то другие — вроде доставки мебели или стройматериалов — тоже не смогут проехать к дому. Жители говорят, что это надуманная проблема: те же стройматериалы привозят к ним машины помельче и не так часто, как подвозят товар в продуктовый магазин.

Что дальше

Подобные проблемы возникают по всему городу. Чиновники решать их не хотят, хотя рано или поздно пренебрежение безопасностью приводит к трагическому исходу. Например, в 2019 году фура, приехавшая разгружаться в торговый центр в 9-м микрорайоне, сбила в местном проезде женщину — через несколько дней она скончалась в больнице. Аналогичная история произошла в прошлом году в 5-м микрорайоне — там пешеход скончался на месте. Случаев, которые не закончились смертью, кратно больше. Если даже машина не задевает людей, то страдает имущество — например, та самая фура, привозящая товар в «Пятёрочку» как-то раз врезалась в здание, разломав плитку.

Во всех таких случаях виноват водитель, но ответственность за гибель пешеходов лежит и на чиновниках, которые годами игнорируют проблему.

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Метки:
безопасность дорожного движения, магазин пятерочка
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