Началось строительство сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами через третий микрорайон 12.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Возле «Флейты» в 3-м микрорайоне началась подготовка к строительству новой дороги — сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами. Подрядчик поставил ограждение, обустраивает стройплощадку и бытовой городок. Работы займут больше года.

Местный проезд от Центрального проспекта вдоль «Флейты» (корпуса 360), который сейчас заканчивается тупиком, собираются расширить на одну полосу и сделать выезд на Московский проспект между корпусами 351 и 352. Таким образом он станет сквозной дорогой — фактически, дублером Савёлкинского проезда.

Дополнительную полосу отдадут под парковку. Расчетная скорость движения в проезде, по проекту, будет 20 км/ч. Движение грузового транспорта будет запрещено. На дороге устроят пешеходные переходы — напротив 7, 4 и 1-го подъездов «Флейты» и между корпусами 351 и 352. Также предусмотрена установка «лежачих полицейских».

Срок выполнения работ по контракту около полутора лет, но вряд ли все это время будут строить проезд — эти работы можно сделать намного быстрее. Но предстоит еще переустройство водопровода, теплосети, кабельных линий, освещения, строительство ливневки.

Работы будет вести компания «Стройэлектромонтаж». Сумма контракта — 354 миллиона рублей.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, микрорайон 3, сюжет: сквозной проезд от центрального до московского проспекта
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