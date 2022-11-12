Местный проезд от Центрального проспекта вдоль «Флейты» (корпуса 360), который сейчас заканчивается тупиком, собираются расширить на одну полосу и сделать выезд на Московский проспект между корпусами 351 и 352. Таким образом он станет сквозной дорогой — фактически, дублером Савёлкинского проезда.

Дополнительную полосу отдадут под парковку. Расчетная скорость движения в проезде, по проекту, будет 20 км/ч. Движение грузового транспорта будет запрещено. На дороге устроят пешеходные переходы — напротив 7, 4 и 1-го подъездов «Флейты» и между корпусами 351 и 352. Также предусмотрена установка «лежачих полицейских».

Срок выполнения работ по контракту около полутора лет, но вряд ли все это время будут строить проезд — эти работы можно сделать намного быстрее. Но предстоит еще переустройство водопровода, теплосети, кабельных линий, освещения, строительство ливневки.

Работы будет вести компания «Стройэлектромонтаж». Сумма контракта — 354 миллиона рублей.