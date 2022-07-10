Почему эти аргументы ничтожны

Иначе не выгрузить товар. Если арендатору нужно выгружать тяжелый товар, доступа через внутренний двор нет, а проезд перекрыт, то, вероятно, ему следовало бы или отказаться от этого помещения и поискать другое, или решить вопрос с арендодателем об организации доступа в свои помещения из внутреннего двора, но не рассчитывать проводить разгрузку через закрытый для проезда тротуар, вероятно, держа в голове, что полусферы легко снять.

«Я заходила сейчас во внутренний двор — по этой стене четыре двери, — рассказала местная жительница Анастасия в чате 5-го микрорайона. — Кальянная и Озон опознались, остальные не очень понятно чьи. ТЦ в целом спроектирован так, чтобы все технические работы проводить с внутреннего двора. Вероятно, его перестроили».

ПДД разрешают. Апелляция Макшанцева к правилам дорожного движения выглядит странной. Ведь в пункте 9.9 ПДД ясно сказано, что должна быть обеспечена безопасность движения. ПДД определяет то, что должен или не должен делать водитель — право водителя подвозить груз по тротуару никак не ограничивает право всех остальных обеспечить безопасность пешеходов и, в случае необходимости, перекрыть проезд по этому тротуару.

«В нормальных городах к таким местам товар подвозится на мехпогрузчиках или перед машиной идёт сигнальщик, вежливо и корректно отгоняя пешеходов» , — пишет в районном чате местный житель Петр. И действительно — от ближайшего места, где можно безопасно оставить грузовую машину, до входа в любой магазин максимум 70 метров. Что мешает использовать там любую тележку: ручную или гидравлическую «рохлю», непонятно.

Разумеется, ни о каком обеспечении безопасности движения, как это предписывают правила, речи не идёт. «Только вчера другая „Газель“ пёрла задним ходом к продуктам у аптеки по тротуару — мало того, что эти машины не подают сигнал двигаясь задним ходом, они и в зеркала не смотрят» , — делится своими наблюдениями местный житель.

Нельзя за счет бюджета ограничить проезд. Этот аргумент вообще смехотворный. Пара новых бетонных полусфер или столбиков стоит две тысячи рублей. Сложно поверить, что управа не может найти возможность поставить их за свой счет или попросить «Жилищник». Сложно поверить, что чиновники не могут попросить собственника этого здания потратить две тысячи рублей, чтобы здесь никого не убивали.

Более того, раньше эти полусферы, судя по всему ставили за счет бюджета или «Жилищника». Местный житель Юрий Антропов трижды просил вернуть полусферы через портал «Наш город». Два раза «Жилищник» ставил их обратно, а на третий представительно ОАТИ ответил, что полусферы убрали для удобства уборки (хотя полусферы не мешают проезду тракторов). Что изменилось и откуда взялась новая причина для отказа, непонятно.