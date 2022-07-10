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Пешехода сбили насмерть возле 5-го торгового центра. Виноват водитель, но и чиновники должны отвечать. Их много раз просили закрыть тротуар для проезда, а они отвечали отписками 10.07.2022 ZELENOGRAD.RU

«Очередная „Газель“, подвозящая товары в магазины, сбила насмерть бабулю» , — сообщили очевидцы смертельного ДТП на тротуаре возле 5-то торгового центра, корпус 514. Этот тротуар местные чиновники не смогли закрыть для проезда — бетонные полусферы всё время кто-то убирал. А потом и вовсе отказались заниматься этим вопросом под надуманными предлогами. Это не первый случай халатности чиновников, который приводит к смертельному ДТП. Однако неизвестно, чтобы из-за этого кто-то отвечал перед законом или добровольно ушёл в отставку.

Про обстоятельства ДТП известно мало — официальной информации пока нет. Оно произошло в воскресенье днем с той стороны здания, где расположены кальянная, пункты выдачи «Озона» и «Вайлдбериз», аптека и другие организации. К кому именно приехала машина, неизвестно, но очевидцы говорят про «Вайлдбериз».

Как чиновники меняли свою позицию: от попыток закрыть проезд до отказа сделать это

Несколько лет назад заезд на эту часть тротуара вдоль здания перекрыли двумя бетонными полусферами. Кто именно это сделал, точно неизвестно — возможно, какая-то городская служба, а может быть и собственник здания или кто-то из арендаторов. Однако, как часто случается, полусферы не остановили желающих проехать — их снимали и отбрасывали на газон, открывая проезд.

После обращений к чиновникам, их несколько раз возвращали на место, косвенно признавая, что проезд должен быть закрыт.

Однако в прошлом году позиция поменялась. В апреле 2021 года глава управы района Савёлки Андрей Макшанцев отказался восстанавливать полусферы или как-то иначе ограничить проезд. Причин ничего не делать он нашел сразу несколько:

  1. не у всех арендаторов помещений есть доступ для выгрузки товаров через внутренний двор
  2. правила дорожного движения допускают заезд машин к предприятиям, расположенным непосредственно у тротуаров
  3. пешеходная дорожка расположена на земельном участке, который находится «в долгосрочной аренде у множества лиц»

Резюме Макшанцева: «установка средств ограничения проезда за счет бюджета города Москвы невозможна».

Почему эти аргументы ничтожны

Иначе не выгрузить товар. Если арендатору нужно выгружать тяжелый товар, доступа через внутренний двор нет, а проезд перекрыт, то, вероятно, ему следовало бы или отказаться от этого помещения и поискать другое, или решить вопрос с арендодателем об организации доступа в свои помещения из внутреннего двора, но не рассчитывать проводить разгрузку через закрытый для проезда тротуар, вероятно, держа в голове, что полусферы легко снять.

«Я заходила сейчас во внутренний двор — по этой стене четыре двери, — рассказала местная жительница Анастасия в чате 5-го микрорайона. — Кальянная и Озон опознались, остальные не очень понятно чьи. ТЦ в целом спроектирован так, чтобы все технические работы проводить с внутреннего двора. Вероятно, его перестроили».

ПДД разрешают. Апелляция Макшанцева к правилам дорожного движения выглядит странной. Ведь в пункте 9.9 ПДД ясно сказано, что должна быть обеспечена безопасность движения. ПДД определяет то, что должен или не должен делать водитель — право водителя подвозить груз по тротуару никак не ограничивает право всех остальных обеспечить безопасность пешеходов и, в случае необходимости, перекрыть проезд по этому тротуару.

«В нормальных городах к таким местам товар подвозится на мехпогрузчиках или перед машиной идёт сигнальщик, вежливо и корректно отгоняя пешеходов» , — пишет в районном чате местный житель Петр. И действительно — от ближайшего места, где можно безопасно оставить грузовую машину, до входа в любой магазин максимум 70 метров. Что мешает использовать там любую тележку: ручную или гидравлическую «рохлю», непонятно.

Разумеется, ни о каком обеспечении безопасности движения, как это предписывают правила, речи не идёт. «Только вчера другая „Газель“ пёрла задним ходом к продуктам у аптеки по тротуару — мало того, что эти машины не подают сигнал двигаясь задним ходом, они и в зеркала не смотрят» , — делится своими наблюдениями местный житель.

Нельзя за счет бюджета ограничить проезд. Этот аргумент вообще смехотворный. Пара новых бетонных полусфер или столбиков стоит две тысячи рублей. Сложно поверить, что управа не может найти возможность поставить их за свой счет или попросить «Жилищник». Сложно поверить, что чиновники не могут попросить собственника этого здания потратить две тысячи рублей, чтобы здесь никого не убивали.

Более того, раньше эти полусферы, судя по всему ставили за счет бюджета или «Жилищника». Местный житель Юрий Антропов трижды просил вернуть полусферы через портал «Наш город». Два раза «Жилищник» ставил их обратно, а на третий представительно ОАТИ ответил, что полусферы убрали для удобства уборки (хотя полусферы не мешают проезду тракторов). Что изменилось и откуда взялась новая причина для отказа, непонятно.

Что вообще происходит

Похоже, городские власти мечутся между жителями, которые требуют закрыть проезд по пешеходной дорожке, и водителями грузовой и коммунальной техники, не зная, как решить конфликт, учитывая интересы всех групп.

Это далеко не первый случай. Например, жительница «Флейты» написала двадцать жалоб с требованием восстановить заграждение на пешеходной дорожке. Там этой проблеме уже десять лет и не помогли даже миллионы, потраченные недавно на благоустройство.

Разница лишь в том, что возле «Флейты» пока насмерть никого не сбили, а возле 5-го ТЦ уже сбили.

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Защищая своё бездействие, глава управы Андрей Макшанцев обложился слабыми и противоречивыми аргументами, считая, что они помогут ему избежать ответственности. Похоже, этот расчет может оправдаться. Ведь раньше в похожих случаях очевидная халатность с погибшими людьми не приводила к соответствующим последствиям для чиновников.

Пожалуй, самый показательный случай — ДТП на улице Каменка в декабре 2019 года, когда на пешеходном переходе погибла бабушка и пятилетняя внучка. Тогда выяснилось, что «лежачий полицейский» на этом переходе должны были поставить ещё за три года до ДТП, за это время там погиб ещё один человек, а сотни местных жителей буквально накануне умоляли власти решить проблему. А через три дня после страшного ДТП «лежачий полицейский» появился, как признание халатности и явка с повинной. Но вся ответственность легла только на водителя — о последствиях для чиновников ничего не известно.

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Что же делать?

Опыт показывает, что для конкретного чиновника нет разницы: перегородить ли, наконец, проезд, косвенно признавая свою ответственность, или оставить всё без изменений, дожидаясь следующего трупа. Для изменений нужно общественно давление. Пожалуй, уже нет смысла снова жаловаться в управу или префектуру — попросите прокуратуру проверить законность действий чиновников в этом случае. Потребуйте в правительстве Москвы обеспечить безопасность пешеходов.

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Метки:
пешеходы, микрорайон 5, пешеходные дорожки
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Обсуждение
Юрий Евстифеев
7 часов назад
Теперь тротуар закроют, а чиновники не пострадают.
SineD 2005
3 часа назад
Аналогичная проблема - корпус 834А - тротуар у магазина=проезжая часть и она же парковка. Писал много раз - одни отписки от главы управы Петровой.
A T
3 часа назад
В нормальных городах
Любопытно, нормальные города - это внутримкадье подальше от окраин или наоборот, провинциальные города, где нет суперпуперцентрализации и длиииинного пути от проблемы до лица, точно-точно уполномоченного её решать, как, собственно, в Москве? Предполагаю, что практика получения отписок не в последнюю очередь связана с тем, что на местах в такой системе ждут указаний по всей цепочке сверху, а инициатива, видимо, потенциально наказуема.
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