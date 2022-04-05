В 2012 году жители «Флейты» решили закрыть дорожку вдоль дома для проезда транспорта. Чтобы принять это решение, управа провела опрос, в котором большинство проголосовали за установку ограждений. Возле первого и последнего подъездов поставили по три железобетонные полусферы. Но не закрепили их, поэтому полусферы практически сразу начали сдвигать.

Почему не закрепили? Чтобы проезжала уборочная, коммунальная техника и спецтранспорт — пожарные, скорая помощь, полиция, говорили в управе и префектуре. Хотя полусферы никак не мешают проезду тракторов и тем более высоких пожарных машин. А скорая с полицией вообще ездят с другой стороны дома и без проблем подъезжают к подъездам.

Заграждения регулярно сдвигают или выкидывают на обочину. После жалоб жителей ставят на место. А потом это повторяется. И так десять лет.