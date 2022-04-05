Почти двадцать жалоб с требованием восстановить заграждение на пешеходной дорожке написала жительница «Флейты». Это лишь один эпизод в затяжной войне между жителями и водителями грузовиков и коммунальной техники, в которой городская администрация не может выбрать, кого же поддержать. Рассказываем историю этого конфликта и что можно сделать для его завершения
В 2012 году жители «Флейты» решили закрыть дорожку вдоль дома для проезда транспорта. Чтобы принять это решение, управа провела опрос, в котором большинство проголосовали за установку ограждений. Возле первого и последнего подъездов поставили по три железобетонные полусферы. Но не закрепили их, поэтому полусферы практически сразу начали сдвигать.
Почему не закрепили? Чтобы проезжала уборочная, коммунальная техника и спецтранспорт — пожарные, скорая помощь, полиция, говорили в управе и префектуре. Хотя полусферы никак не мешают проезду тракторов и тем более высоких пожарных машин. А скорая с полицией вообще ездят с другой стороны дома и без проблем подъезжают к подъездам.
Заграждения регулярно сдвигают или выкидывают на обочину. После жалоб жителей ставят на место. А потом это повторяется. И так десять лет.
Жительница дома с 2016 года написала 18 обращений в интернет-приемную префектуры по этому поводу. После жалоб полусферы возвращали на месте, но на месте они были пару дней, иногда чуть больше.
— Кто их сдвигал первым, понять сложно — возможно, сначала сами коммунальщики, а там и другие водители, видя путь свободным, проезжали куда им надо, — описывает ситуацию жительница. — А надо чаще всего подъехать и припарковаться прямо у магазина или банка, а также объехать затор на проезжей части с другой стороны дома. В 2019 году в начале дорожки поставили знак «Пешеходная дорожка» и, как сообщила управа, закрепили полусферы на местах. Казалось бы, дело сделано, но нет — вскоре их снова сдвинули (а значит, «открепить» их легко). После очередного обращения мне ответили, что полусферы убирают водители грузовиков «Гормоста», занимавшиеся реконструкцией пешеходного моста через Савелкинский проезд. Зачем мне это сообщили, я так и не поняла. Мне как жителю важно не кто убрал, а почему не вернули на место. Мост построили, водители уехали, но заграждения продолжают сдвигать.
По мере заполнения нежилых помещений во «Флейте» стало понятно, кто в первую очередь занимается превращение пешеходной дорожки в проезжую часть. Арендаторам удобно ездить именно по ней для разгрузки товара. Знак «пешеходная дорожка» их ни разу не смущает — всё равно автоинспекция там не ездит и не контролирует.
Да, пункт 9.9. ПДД разрешает подъезд по кратчайшему пути транспорта, подвозящего грузы к предприятиям (магазинам и «другим»), расположенным непосредственно у пешеходных дорожек при отсутствии других возможностей подъезда. Но во «Флейте» такая возможность как раз есть, такова специфика дома — к нежилому помещению можно подъехать и с другой стороны. Разгружаются же там грузовики «Пятерочки». А другие арендаторы почему-то игнорируют такой способ. Иногда и полностью перекрывают проход пешеходам. Видя сдвинутую полусферу, другие водители — частники, таксисты, каршеринг — тоже проезжают и ставят свои машины на пешеходной дорожке.
Этой зимой полусферы вообще выкинули в сугробы рядом с пешеходной дорожкой. Якобы они мешают убирать снег и чистить лёд. Хотя по этой дорожке ездят только большие тракторы «Беларус», они спокойно проезжают над полусферами.
В прошлом году пешеходную зону вдоль «Флейты» обновили — сменили асфальт на брусчатку, поставили скамейки, заменили бордюры. Власти назвали эту территорию «зоной отдыха», потратив на очередное благоустройство миллионы рублей. Но о десятилетней проблеме транспорта в зоне отдыха не подумали, ссылаясь на всё ту же механизированную уборку — мол, капитально перекрыть проезд нельзя.
Хотя существуют, например, болларды — небольшие антипарковочные столбики, автоматически регулирующие въезд и выезд транспорта. Вполне можно было обойтись без множества скамеек и гранитных бордюров, а организовать настоящую, а не фиктивную пешеходную зону.
После очередного обращения управа написала в ответе: «Технику участка и дворникам дано указание о ежедневной проверке расположения полусфер на указанном участке и установки их на свои места». То ли на самом деле такое указание дано не было (а управе сказали, что было), то ли технику и дворникам эти указания до лампочки, то ли они меняются быстрее, чем раздаются задания, — но полусферы проверяются и возвращаются на места только после обращений жителей.
Арендаторам и собственникам нежилых помещений, видимо, никто не объясняет, что по пешеходным дорожкам ездить не надо, тем более на грузовиках. На вопросы, связанные с торговлей и услугами, префектура и управы обычно отвечают, что у нас рыночная экономика, и исполнительная власть не регулирует сам факт открытия и закрытия таких организаций. Но пообщаться с ними по другим вопросам вполне может.
В префектуре есть целое управление торговли и услуг. В управе есть служба по вопросам торговли и услуг. Есть зампрефекта и замглавы управы, курирующие эти вопросы. Что они делали для жителей эти десять лет, непонятно, но придумывать отговорки научились хорошо.
Такие же истории с полусферами годами тянутся и в других местах города. Например, на пешеходной дорожке у детской поликлиники в 8 микрорайоне, у 5-го ТЦ, у корпусов 1106 и 249. В 10-м микрорайоне на улице Колхозной вообще сдвигают «краб» — видимо, незакрепленный. На Центральном проспекте так и не могут окончательно решить проблему заезда транспорта на пешеходную зону. И снова аргументируют нуждами дорожных служб. Машины паркуются и на пешеходной площади Юности.
На Центральном проспекте автовладельцев-нарушителей хотя бы можно припугнуть рейдами ГИБДД и штрафами. А во дворах, похоже, автоинспекция работать не хочет вовсе. Власти любят отсылать к приложению «Помощник Москвы», но там можно фиксировать только парковку на газонах и в зоне действиях знаков «Остановка (стоянка) запрещена».
Хотя конфликт длится долго, лишь несколько человек сделали хоть что-нибудь для его прекращения. Для этого нужно хотя бы заявить свою позицию, а не молча протискиваться между припаркованными грузовиками. Например, напишите жалобу на сайте префектуры или напишите своему районному депутату.