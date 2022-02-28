СТО Зеленоград: спонсор темы
Префектура снова обещает очистить тротуары Центрального проспекта от машин. Непонятно, почему должно получиться на этот раз 28.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Уже третий год зеленоградская администрация не может зачистить от неправильно припаркованных машин тротуары вдоль Центрального проспекта со стороны 4-го микрорайона. Теперь префектура объявила новый этап борьбы против машин, обещая победить их к 20 марта.

Эту проблему обсудили на комиссии по безопасности дорожного движения и решили восстановить столбики, которые мешают заезжать на тротуар с местных проездов, а также «усилить контроль за соблюдением» правил парковки, то есть эвакуировать неправильно припаркованные машины.

Как выяснилось, столбики убрали дорожные службы, чтобы зимой могла проезжать уборочная техника. Если столбики сейчас восстановить, то непонятно, как защитить тротуар от парковки следующей зимой. Почему при реконструкции Центрального проспекта в этих местах не предусмотрели уезжающие под землю столбики (болларды), непонятно.

Что касается, эвакуации нарушителей, то запала хватает ненадолго. Ещё в октябре 2019 года, когда зачистка тротуара вдоль Центрального проспекта только началась, зампрефекта Олег Панин обещал, что рейды ГИБДД по эвакуации будут проводить постоянно, но очевидно, с тех пор контроль ослаб.

Чаще всего нарушения происходят у «1000 мелочей» и торгового дома «Юность».

После реконструкции Центрального проспекта в 2019 году со стороны 4-го микрорайона появилась пешеходная зона. Её отделили от местных проездов и парковок столбиками. Но их убирают для проезда уборочной техники. Чем пользуются автовладельцы — проезжают и ставят свои машины на тротуаре. До 20 марта ограждения обещают восстановить.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, центральный проспект
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