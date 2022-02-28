Эту проблему обсудили на комиссии по безопасности дорожного движения и решили восстановить столбики, которые мешают заезжать на тротуар с местных проездов, а также «усилить контроль за соблюдением» правил парковки, то есть эвакуировать неправильно припаркованные машины.

Как выяснилось, столбики убрали дорожные службы, чтобы зимой могла проезжать уборочная техника. Если столбики сейчас восстановить, то непонятно, как защитить тротуар от парковки следующей зимой. Почему при реконструкции Центрального проспекта в этих местах не предусмотрели уезжающие под землю столбики (болларды), непонятно.