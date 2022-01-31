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Въезд на пешеходную площадь Юности надежно блокировали. Сугробом 31.01.2022 ZELENOGRAD.RU

После публикации открытого письма о машинах, просачивающихся на пешеходную площадь Юности, въезд на площадь через здание фитнес-центра «Электрон» оказался перекрыт — теперь его преграждают большие кучи снега, то ли намеренно, то ли случайно оставленные трактором.

Что будет весной, непонятно. В этом месте есть пара каменных столбиков, но, похоже, они не мешают проезду.

Раньше машины парковались вдоль здания «Электрона», заезжая на площадь под запрещающий знак и никто не следил за соблюдением правил. То есть городская администрация, с одной стороны запрещает въезд в пешеходную зону, а с другой — закрывает глаза на нарушения.

Можно нарушить правила, если не получается найти место для парковки — там считает около четверти читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, площадь юности
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