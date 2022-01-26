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Открытка властям: остановите расползание машин по площади Юности 26.01.2022 ZELENOGRAD.RU

Ничто не помогает уберечь пешеходную площадь Юности от машин. Столбики, знаки — всё впустую. Парковочных мест не хватает и машины просачиваются на площадь. Сейчас они робко жмутся к стене «Электрона», но если их не останавливать — расползутся по всей площади.

Технически попасть в пешеходную зону можно с улицы Злобина двумя способами: под «кирпич» через проезд, который частично перекрыт каменными столбиками, и вдоль детской площадке к парковке фитнес-клуба «Электрон».

Проезд за здание «Электрона», дальше на площадь, закрыт знаком «Движение запрещено» (3.2), который разрешает проезд под него машинам, которые «обслуживают граждан или принадлежат гражданам», работающим в его зоне действия.

Более того, штраф за нарушение этого знака — всего 500 рублей, а если не затягивать с оплатой, то можно получит скидку и заплатить только 250. То есть по сути город просто легализовал платную парковку на площади.

Похоже, с учетом безобидности этого знака, под него будут продолжать ехать все, кто наберется наглости.

Такую же «открытку» мы писали после капремонта площади Юности в 2017 году. Тогда въезд к «Электрону» был закрыт «кирпичом», но он не мешал проезду автомобилей. Теперь для водителей организовали парковку, но это не помогает — за пять лет городская администрация не справилась с администрированием ограничений въезда на площадь, которые сама же и установила.

Похожая ситуация происходит и возле «1000 мелочей» на Центральном проспекте. Там тоже, несмотря на показательные зачистки, администрация уже несколько лет не может справиться с машинами, считающими возможным заехать на тротуар.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, площадь юности
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