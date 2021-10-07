«Зеленоград.ру» вместе с фондом «Городские проекты» продолжает составлять рейтинг общественных пространств нашего города — зон отдыха, площадей, улиц и дворов. Очередной обзор — территория вокруг дома «Флейта», корпуса 360.
Каждую неделю мы публикуем новый обзор, дополняя рейтинг. Наша цель — независимая оценка общественных пространств, выявление лучших и худших практик, влияние на людей принимающих решения для повышения качества городской среды. Чтобы помочь нашему проекту, вступайте в клуб друзей «Зеленоград.ру».
Работы вокруг «Флейты» начали несколько лет назад: в 2018 году тогда сделали проект якобы комплексного благоустройства, в 2019-м сделали так называемый сквер со стороны 3-го микрорайона, а сейчас закончили «второй этап» благоустройства — со стороны Савёлкинского проезда (вот здесь мы подробно рассказывали о нём). Мэр Собянин описал результат работ так: «вымостили широкий тротуар, установили новые лавочки и урны, рядом отремонтировали спортивную площадку и площадку для выгула собак».
Мы оценивали территорию по обе стороны «Флейты», захватывая и дворы ближайших корпусов.
Мы проводим оценку с помощью «Двенадцати критериев качества», разработанными голландским институтом Гейла. Эта методика позволяет по единым критериям исследовать, как люди воспринимают общественное пространство: насколько оно обеспечивают безопасность, комфорт и удовольствие.
В обзоре для каждого из 12 критериев мы ставим оценку — один балл, половина или ноль баллов — и объясняем, почему оценка именно такая. В конце подводим итог и даём рекомендации. Сумма баллов и будет оценкой общественного пространства.
Вдоль самой «Флейты» со стороны Савёлкинского проезда машин сейчас нет. Но это единственный участок территории без машин. Даже чтобы дойти от автобусной остановки до новой «зоны отдыха» или просто до своего подъезда придётся идти через машины. Со стороны 3-го микрорайона всё гораздо хуже — машины паркуются повсюду, в том числе на тротуарах. Придётся переходить через дорогу с довольно оживленным движением, чтобы попасть на спортплощадку за клубом «Орленок», на популярный сквер и даже к мусорным контейнерам.
Рощица со стороны Савёлкинского небезопасна и плохо освещена: мы нашли там неогороженные ямы, натянутые вдоль деревьев веревки. Склон вдоль Савёлкинского проезда потенциально опасен — там по грунтовой тропе постоянно гуляют люди с собаками. Кажется, там не хватает живой изгороди. 0 баллов
Большой жилой дом и довольно проходное место делают территорию вокруг «Флейты» относительно безопасной. Однако пешеходная дорожка и рощица со стороны Савёлкинского проезда слабо освещены. Возле алкомаркета по вечерам собираются выпивающие граждане, что может напрягать и жителей дома, и гуляющих. Со стороны ДК притаился открытый и пустой для всех строительный городок. С другой стороны дома — стройка и забор, которые не делают территорию безопасней. Поэтому 0,5 баллов.
Со стороны Савёлкинского проезда постоянный шум от машин, с другой стороны — иногда шумит стройка. Вдоль здания часто дует сильный ветер, поднимая пыль, которой особенно много из-за стройки со стороны 3-го микрорайона. Специальных укрытий от дождя или солнца здесь нет, но можно спрятаться или под «Флейтой» (это ведь дом на ножках), в магазинах или в крытом переходе, а одна сторона дома всегда в тени — 0,5 баллов.
Для передвижения вдоль «Флейты» есть две удобные дорожки: новая замощённая плиткой и ещё одна, ближе к Савёлкинскому, красивая дорожка среди деревьев. На этом удобства заканчиваются.
Эти хорошие маршруты плохо связаны между собой, что доказывает множество тропинок. На пешеходной дорожке от остановки «1000 мелочей» паркуются машины. На широкой дорожке с плиткой неудобно ехать на самокатах или роликах. Вдоль склона к Савёлкинскому проезду тропа, по которой гуляет много собачников: после осадков тропа грязная и скользкая. Подходы к этой тропе по газону, а он густо усеян собачьими фекалиями.
Ещё хуже дело обстоит с другой стороны «Флейты»: нет никакой комфортной связности с территорией «Зеленоград-сити», никаких понижений на тротуарах, всё перегорожено заборами, неудобный проход к ближайшим спортплощадкам за «Орленком»… и это ещё если закрыть глаза на многолетнюю стройку, из-за которой машины кое-где едут по тротуару, а для пешеходов сделан неудобный деревянный настил по газону.
Спуск к остановке «Дворец культуры» возле 352-го корпуса по лестнице без пандуса — коляску приходится затаскивать на себе или идти в обход.
За всё это только 0 баллов.
Хотя специально об этом не думали, но места много, можно спокойно остановиться и не мешать другим гуляющим. Около подъездов можно постоять в тени или укрыться от дождя. Прислониться можно к ножкам дома или к многочисленным деревьям — 1 балл
Лавочек со стороны Савёлкинского проезда довольно много: они стоят и на солнце, и в тени. В целом они в приемлемом состоянии, хотя выглядят довольно нелепо — мы насчитали лавочки четырех типов из разных этапов благоустройства. Кажется, что каждый год ставили новые. Со стороны 3-го микрорайона можно посидеть в сквере возле «Зеленоград-сити» или на площадке возле 359-го корпуса. При этом нет ни одной лавочки с навесом (есть две убогие беседки, но крыша у них перфорированная — от дождя не спасёт). В самой «Флейте» и в ближайших неогороженных корпусах нет кафе. 0,5 баллов.
Смотреть здесь особо не на что. Какая-то интересная активность может быть в сквере со стороны 3-го микрорайон, может быть на детских площадках, а всё остальное или неинтересно или не просматривается. Со стороны Савёлкинского так и вообще скамейки стоят так, что смотришь на жилой дом, первый этаж которого сейчас местами в неприглядном состоянии. 0,5 баллов.
Шум от Савёлкинского проезда может существенно мешать разговаривать. С другой стороны «Флейты» спокойней, но там и находиться не слишком приятно нигде, кроме сквера. Сесть можно только на лавочки, кафе здесь поблизости нет — 0,5 балла.
Однотипные и однообразные детские площадки вдоль «Флейты», ещё одна возле 359-го корпуса — но детям постарше на них делать нечего. В сквере есть большие удобные качели, на которых можно отдохнуть с компанией. Две ближайшие спортплощадки находятся за «Орленком». Там можно поиграть в футбол, баскетбол, натянуть сетку для волейбола или тенниса. Нет ни одного стола — это традиционно для наших дворов. 0,5 баллов.
Сама «Флейта» совсем не давит своими размерами, особенно со стороны Савёлкинского проезда комфортно ощущать себя между зданием, высокими деревьями, дорогой внизу и Центральной площадью и парком Победы вдалеке. А с другой стороны оказываешься зажат между новыми многоэтажками без деревьев и «Флейтой», которая в таком окружении кажется уже большой и портит впечатление. 0,5 баллов.
Много лавочек на солнце и в тени обширных крон деревьев. Немного не хватает навесов на самих площадках, потому что около подъездов особо не отдохнёшь — там везде стоят машины, но это небольшой минус. 1 балл.
Это потенциально хорошее и очень красивое место, которое сильно испорчено отсутствием целостного планирования. Вместо этого чуть ли не ежегодное точечное благоустройство. Ощущение такое, что каждый год из космоса прилетает новый благоустроитель и обустраивает свой кусочек территории, будто вокруг пустыня. В итоге мы имеем не связанные пешеходные дорожки, разномастные лавочки и урны от разных этапов благоустройства. Качество оборудования и работ оставляют желать лучшего. Сквер, сделанный всего два года назад, заметно обветшал. Ель, которую собирались наряжать на Новый год, усохла и выглядит умирающей. Даже забор вокруг «Зеленоград-сити», сомнительный сам по себе, уже выцвел и стал выглядеть ужасно. 0 баллов.
Итого территория вокруг «Флейты» получает 5,5 баллов из 12 (46%). Местами здесь хорошо, но в целом выглядит удручающе. Совершенно точно необходимо:
- сделать твердое покрытие на тропинках
- обустроить и обезопасить тропу для собачников вдоль Савёлкинского (но не забором, а плотной живой изгородью)
- успокоить и упорядочить движение по проезду за «Флейтой»
- ликвидировать разруху на первых этажах «Флейты» (хотя бы убрать разбитые витринные окна, осколки от которых даже не убирают)
- как можно быстрей закончить стройку и перекладку коммуникаций, убрать строительные городки
- профессионально спланировать полное благоустройство всей этой территории, пусть даже реализация растянется на несколько лет — но это будет цельный проект, а не дырявое лоскутное одеяло, как сейчас