Что сделали в этом дворе

Работы вокруг «Флейты» начали несколько лет назад: в 2018 году тогда сделали проект якобы комплексного благоустройства, в 2019-м сделали так называемый сквер со стороны 3-го микрорайона, а сейчас закончили «второй этап» благоустройства — со стороны Савёлкинского проезда (вот здесь мы подробно рассказывали о нём). Мэр Собянин описал результат работ так: «вымостили широкий тротуар, установили новые лавочки и урны, рядом отремонтировали спортивную площадку и площадку для выгула собак».

Мы оценивали территорию по обе стороны «Флейты», захватывая и дворы ближайших корпусов.