Благоустраивать пешеходную зону вдоль корпуса 360 со стороны Савелкинского проезда (и немного с другой стороны) начнут уже 15 апреля. Рассказываем, подробно об этом проекте.
Проект комплексного благоустройства зоны отдыха «Флейта» (так по документам) «Жилищник» сделал еще в 2018 году. Вернее, сформировал требования к проекту и заказал его разработку. Строительство жилого комплекса «Зеленоград-сити» за «Флейтой» в то время уже началось, а в проекте затрагивалась граничащая с ним территория.
В декабре того же года проект зоны отдыха у «Флейты» и будущего ЖК обсудили с жителями (народу было немного). Людям показали проект будущего сквера — фактически на территории нового ЖК, возле строящегося тогда корпуса 354. Проект назывался сквером «Флейта». Для его устройства вырубили больше двухсот деревьев, оставшихся после вырубки деревьев и кустарников для строительства ЖК. Устройство сквера и бульвара посреди стройки объяснили тем, что на это выделены деньги и их надо освоить. А выбор места — тем, что это единственный свободный от застройки участок за «Флейтой», остальные сданы в аренду застройщику.
Сквер со скамейками, детскими площадками, велодорожкой, топиарными фигурами и эстрадой открыли летом 2019 года. Эти работы обошлись в 30 миллионов рублей.
На собрании в декабре 2018 года в управе показали и предпроектные изображения благоустройства непосредственно возле «Флейты» со стороны Савелкинского проезда. Эти работы называли вторым этапом благоустройства. Там собирались поменять асфальт, уложить (зачем-то) плитку, поставить новые скамейки, урны, поменять детские площадки вдоль «Флейты» на новые. Кроме того, в этот проект вошла реконструкция собачьей площадки у корпуса 345. С началом строительства ЖК была сломана большая собачья площадка между «Флейтой» и корпусом 340. Та, что у корпуса 345 — поменьше, её и будут ремонтировать. Также планировали отремонтировать и заменить элементы на соседней спортивной площадке. Сейчас это фактически пустое, огороженное забором пространство.
Эти работы перенесли на 2020-й год, затем из-за карантина на 2021-й. Но через торги (госзакупки) они странным образом не прошли — по крайней мере мы не нашли соответствующую закупку.
В упомянутой проектной госзакупке 2018 года упоминались еще несколько работ. Так, в техзадании были прописаны устройство внутриквартальных проездов (где конкретно, неизвестно), благоустройство проезжей части между школой, детским садом и жилым домом 330 (не было реализовано), устройство тротуара между корпусами 330 и 332 (332 — строительный номер нынешнего 355-го на территории ЖК; подобных работ в проездах и проходах между этими домами не наблюдалось).
Контракт на проект зоны отдыха считается исполненным, он стоил 2,8 миллиона рублей. Проект делал «Зеленоградпроект», он же занимался проектированием ЖК «Зеленоград-сити».
В префектуре «Зеленоград.ру» сообщили перечень работ возле «Флейты». Их планируют начать уже 15 апреля, а завершить 20 августа. Некоторые пункты требуют уточнения (мы этим занимаемся).
Вдоль дома отремонтируют асфальт и устроят тротуары из плитки. О каких тротуарах речь, непонятно. Сейчас пространство вдоль корпуса 360 со стороны Савелкинского проезда представляет собой довольно широкую пешеходную дорожку из асфальта с бордюрами. Тротуары делают там, где надо отделить пешеходное пространство от проезжей части. А в управе неоднократно заверяли, что машины здесь ездить не будут. Их убрали с пешеходной зоны по требованию большинства жителей еще в 2013 году.
В числе работ и «обустройство пешеходной зоны из плиточного покрытия». Вдоль «Флейты» дети и взрослые катаются на скейтах, самокатах, роликах — на плитке это делать проблематично. На вопрос «Зеленоград.ру», зачем плитка, начальник управления ЖКХ Сергей Галустов ответил: «Преимуществом использования плиточного покрытия перед асфальтобетонным покрытием является долговечность, экологичность, ремонтопригодность, эстетичность».
Одновременно запланирован и ремонт тротуаров из асфальта (с какой стороны, непонятно). У дома сделают экопарковку. Такая есть у 8-го подъезда — вернее, была, потому что давно устарела. Вероятно, её восстановят. Отремонтируют газоны, упомянутые выше спортивную и собачью площадку. Поставят там 14 и 10 (соответственно) новых элементов. Вдоль дома поставят 54 «малые архитектурные формы» — это элементы детских площадок, скамейки, урны.
Вырубать деревья вдоль дома не планируют. Обещают посадить 46 деревьев и 667 кустов.
На пешеходное пространство вдоль корпуса 360 периодически заезжают машины. Установленные у подъездов полусферы, препятствующие проезду транспорта, регулярно и упорно кто-то выкидывает. Как будет обеспечено отсутствие машин после благоустройства, неизвестно — в префектуре сказали, что менять полусферы на что-либо более надежное не планируют.
Сейчас окружная администрация закупает для этого благоустройства материалы (брусчатку) и арендует дорожную технику. Но кто подрядчик работ, неизвестно, поскольку, повторимся, через госзакупки их выполнение, похоже, не прошло. Соответственно, проектных изображений нет — во всяком случае, в открытом доступе. Второй этап создания зоны отдыха «Флейта» считается знаковым объектом — то есть, это комплексное благоустройство в рамках программы «Развитие городской среды».
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