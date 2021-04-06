С чего всё началось

Проект комплексного благоустройства зоны отдыха «Флейта» (так по документам) «Жилищник» сделал еще в 2018 году. Вернее, сформировал требования к проекту и заказал его разработку. Строительство жилого комплекса «Зеленоград-сити» за «Флейтой» в то время уже началось, а в проекте затрагивалась граничащая с ним территория.

В декабре того же года проект зоны отдыха у «Флейты» и будущего ЖК обсудили с жителями (народу было немного). Людям показали проект будущего сквера — фактически на территории нового ЖК, возле строящегося тогда корпуса 354. Проект назывался сквером «Флейта». Для его устройства вырубили больше двухсот деревьев, оставшихся после вырубки деревьев и кустарников для строительства ЖК. Устройство сквера и бульвара посреди стройки объяснили тем, что на это выделены деньги и их надо освоить. А выбор места — тем, что это единственный свободный от застройки участок за «Флейтой», остальные сданы в аренду застройщику.

Сквер со скамейками, детскими площадками, велодорожкой, топиарными фигурами и эстрадой открыли летом 2019 года. Эти работы обошлись в 30 миллионов рублей.