Фура выезжала из местного проезда от корпуса 900. Водитель, поворачивая направо на Солнечную аллею, сбил 70-летнюю женщину и уехал. Через несколько дней она скончалась в больнице, а через полгода водителю вынести приговор.

Трагедия случилась 18 января 2019 года в шестом часу вечера. Было темно и пасмурно. Дорога мокрая. Водитель ехал с включенным ближним светом фар. По информации ГИБДД женщина переходила местный проезд с тротуара на тротуар. По материалам суда она стояла на тротуаре у кромки проезжей части местного проезда, ожидая возможности перейти дорогу. Находилась справа от фуры.

Женщина получила множественные травмы от столкновения с большегрузом и от падения на асфальт с последующим скольжением. Они подробно описаны в приговоре. Критическими стали черепно-мозговые травмы, которые в итоге и привели к смерти. Пострадавшей сделали две операции, чтобы снять отек мозга из-за кровоизлияний. Почти неделю врачи боролись за ее жизнь, но травмы оказались слишком серьезными. Женщина скончалась вечером 24 января.

Скорее всего, водитель большегруза «Рено Т 4Х2» просто не увидел пешехода, но суд посчитал, что тот проявил преступную небрежность, потому что «был в состоянии обнаружить» женщину, прежде чем поворачивать. Его обвинили в грубом нарушении требований шести пунктов Правил дорожного движения, по неосторожности повлекшем смерть человека.

Все эти пункты довольно общие: о том, что нужно знать и соблюдать ПДД, не создавать опасности для движения и не причинять вреда, заблаговременно подавать сигналы перед поворотом, при выезде с прилегающей территории уступать дорогу пешеходам, не превышать скорость, учитывать погоду, видимость и так далее.

Однако в приговоре не уточняется, что конкретно нарушил водитель фуры. Судя по видео, имеющемуся в распоряжении суда, скорость он не превышал, в безопасности маневра убедился, а женщина просто оказалась в слепой зоне большой грузовой машины.

У водителя 15-летний стаж, в момент аварии он был трезв. Тем не менее по совету адвоката он полностью согласился со всеми обвинениями. Его приговорили к лишению свободы сроком на полтора года с лишением прав на десять месяцев. Учитывая его положительные характеристики и четверых несовершеннолетних детей, наказание сделали условным.

Водитель возместил семье погибшей 125 тысяч на похороны, но ее родственница потребовала компенсацию морального вреда на полмиллиона рублей, страховую выплату в 475 тысяч рублей и почти сто тысяч дополнительных расходов на погребение. Этот иск передали в гражданское судопроизводство.

Остается еще вопрос — и он не к водителю: что вообще фуры делают в местных проездах, то есть в жилой зоне? В данном конкретном случае фургон заехал на разгрузку к магазину «Перекресток», перегородив местный проезд для других автомобилистов. Больше 80 процентов наших читателей, принявших участие в опросе, считают, что фурам надо запретить въезд в микрорайоны.