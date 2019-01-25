Комментировать
Сбитая фурой у «Перекрестка» женщина скончалась в больнице 25.01.2019 ZELENOGRAD.RU

Семидесятилетняя зеленоградка умерла в больнице, несмотря на усилия врачей, которые почти неделю боролись за ее жизнь.

Пенсионерка попала в реанимацию в коме, после того как в минувшую пятницу, 18 января, ее сбил грузовик. Женщина шла по тротуару вдоль Солнечной аллеи. Большегруз наехал на женщину, когда она переходила местный проезд, и скрылся с места происшествия. Пострадавшую в состоянии комы и с тяжелейшими травмами доставили в реанимацию. Ей провели несколько о пераций, но вечером 24 января, около 21:30, она скончалась, сообщили Zelenograd.ru в больнице.

Ранее фура попала на запись видеорегистратора, пока разгружалась у корпуса 900, в котором находится супермаркет «Перекресток». Благодаря этой записи, грузовик через несколько часов отыскали по регистрационному номеру, водителя задержали.

Многих удивило, что грузовик вообще оказался в жилой зоне. Больше 80 процентов читателей Zelenograd.ru, принявших участие в опросе, считают, что большегрузам следует запретить въезд внутрь микрорайонов.

 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В январе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама