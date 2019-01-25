Семидесятилетняя зеленоградка умерла в больнице, несмотря на усилия врачей, которые почти неделю боролись за ее жизнь.

Пенсионерка попала в реанимацию в коме, после того как в минувшую пятницу, 18 января, ее сбил грузовик. Женщина шла по тротуару вдоль Солнечной аллеи. Большегруз наехал на женщину, когда она переходила местный проезд, и скрылся с места происшествия. Пострадавшую в состоянии комы и с тяжелейшими травмами доставили в реанимацию. Ей провели несколько о пераций, но вечером 24 января, около 21:30, она скончалась, сообщили Zelenograd.ru в больнице.

Ранее фура попала на запись видеорегистратора, пока разгружалась у корпуса 900, в котором находится супермаркет «Перекресток». Благодаря этой записи, грузовик через несколько часов отыскали по регистрационному номеру, водителя задержали.

Многих удивило, что грузовик вообще оказался в жилой зоне. Больше 80 процентов читателей Zelenograd.ru, принявших участие в опросе, считают, что большегрузам следует запретить въезд внутрь микрорайонов.