Женщина оказалась на пути большегруза, переходя местный проезд в 9-м микрорайоне.

Она шла по тротуару вдоль Солнечной аллеи в сторону автобусной остановки «Универсам» в противоположном Панфиловскому проспекту направлении. В этот момент из проулка от корпуса 900, в котором размещено несколько магазинов, выезжала фура.

Женщину от удара отбросило на правую полосу проезжей части. Грузовик выехал на Солнечную аллею и покинул место происшествия. Предположительно, хотел скрыться, по другой версии — женщина попала в слепую зону большегруза, и водитель просто не видел пешехода.

Случившееся заметил водитель рейсового автобуса. Он остановился, высадил пассажиров, после чего выставил аварийный знак и остался ждать «скорую» и автоинспекторов. На реанимобиле пострадавшую, 70-летнюю зеленоградку, доставили в больницу в состоянии комы. В реанимации ей провели КТ-обследование всего организма. «Выявлена тяжелая сочетанная травма: ушиб головного мозга тяжелой степени, множественные переломы и ушибы конечностей. В экстренном порядке женщину прооперировали. После операции состояние продолжали стабилизировать в отделении анестезиологии и реанимации. Контрольное КТ головного мозга показало отрицательную динамику» , — сообщили Zelenograd.ru в горбольнице. В понедельник, 21 января, нейрохирурги провели пациентке еще одну операцию. Женщина по-прежнему в крайне тяжелом и нестабильном состоянии.

По рассказам очевидцев, сбившая женщину фура около часа стояла у 900-го корпуса на разгрузке, перегородив проезд другим автомобилям. Местные жители передали сотрудникам ГИБДД запись с видеорегистратора, на которую фура (вместе с регистрационным номером, соответственно) попала во время стоянки возле торгового комплекса.

Инцидент произошел около 17:15 в пятницу, 18 января. В полиции Zelenograd.ru сообщили, что тем же вечером водителя грузовика задержали.