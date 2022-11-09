Особо острая ситуация, похоже, складывается в районе Савелки (3, 5, 6, 7 микрорайоны) — если в целом по городу не хватает около 25% дворников, то в Савелках — 45%. По данным газеты «Савёлки» на конец октября набрано лишь 71 человек из 129 — столько нужно для нормативного содержания территории. В прошлом году в Савёлках тоже был недобор, работало 93 дворника, но тогда причина была в том, что за счет нового ЖК в 3-м микрорайоне увеличилась территория и это не учли в расчетах, объяснил «Зеленоград.ру» замглавы управы Василий Харпак. Чем вызван недобор этого года, непонятно.

Вообще, недобор дворников — постоянная проблема зимней уборки в Зеленограде. Например, зимой 2019 по нормативам должно было быть 643 дворника, но штат был укомплектован на 85%. Правда, представитель «Жилищника» тогда утверждал, что этого «должно хватать». Возможно, этого хватает, когда стоит удобная для нехватки дворников погода. Но зимой 2020/2021 году в районе Силино убирать снег помогали инженеры, мастера и члены их семей. Тогда же пришлось нанимать осужденных зеленоградской колонии-поселения.